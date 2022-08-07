Чим випрати білий рушник, щоб він виглядав як новий: секрет прання по-японськи

Знадобиться всього три інгредієнти.

Використовуючи на кухні не паперові рушники, важливо розуміти, що вони постійно замазуватимуться, і це будуть переважно жирні плями. Загалом прання буде багато, від чого гарний зовнішній вигляд рушників з часом загубиться. Ми вже писали про ефективний лайфхак відбілювання кухонних рушників, а тепер пропонуємо вам ознайомитися з японським способом прання, який поверне їм білизну та свіжість.

Повернути показний вигляд кухонним рушникам за допомогою звичайного прання з порошком практично неможливо, проте японці таки знайшли спосіб, як це можна зробити, пише belnovosti.

Як прати білий рушник, щоб він знову став чистим і білим

Щоб випрати рушник, його потрібно замочити в спеціальному розчині, для приготування якого вам знадобиться всього три інгредієнти: оцет, гірчиця та олія. Зазначимо, що японці використовують рисовий оцет і кунжутну або соєву олію, але і звичні для нас столовий оцет і олія також підійдуть.

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У 10 літрах дуже гарячої води розчиніть дві столові ложки гірчиці, додайте чайну ложку оцту і столову ложку соняшникової олії. Ретельно все перемішайте, і замочіть у цьому розчині рушники десь на 12 годин, після чого прополощіть їх спочатку у дуже холодній воді, потім у дуже гарячій.

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