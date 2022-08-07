Як повернути до життя навіть найбруднішу ванну: метод для лінивих домогосподарок

Знаючи цю хитрість, прибирання у ванній буде займати рекордно короткий час.

Відбілити ванну, що пожовкла або посіріла, — справа не з легких і вимагає часу і завзятості. Однак коли крім ванної на тебе чекає прибирання і в інших кімнатах, особливого бажання сидіти годинами тільки над нею не надто й хочеться. На щастя, є чудовий варіант, як заощадити собі час і сили, при цьому вибіливши ванну. До речі, щоб відмити наліт та іржу можна використовувати соду та перекис.

Щоб повернути до життя ванну "не першої свіжості", яка вже зовсім не білого кольору, а сіра або жовта, можна обійтися без дорогої побутової хімії, яка має агресивну дію, пише belnovosti. Можна приготувати засіб для чищення з підручних засобів, які є на кожній кухні.

Як відбілити брудну ванну

Цей засіб для чищення дуже просто приготувати самостійно. Крім доступності та дешевизни, воно має також ще кілька безперечних плюсів. Засіб безпечний у використанні, а також дуже ефективно, що не може не тішити.

Разом, щоб приготувати склад, що чистить, знадобиться лише сода і сіль. Змішайте компоненти в рівних пропорціях і можете починати очищення брудної сантехніки. До речі, засіб також підходить для очищення раковини, унітазу і навіть плити.

Раніше "Телеграф" пояснював, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.