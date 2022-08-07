Як легко відбілити ванну до ідеального стану: 3 перевірені способи

Будь-яка ванна сяятиме чистотою

Якщо не підтримувати чистоту ванни, згодом вона може втратити первинну білосніжність, покритися іржею і вапняними відкладеннями. Позбутися забруднень можна самостійно, проте в цій справі не можна діяти навмання.

Щоб не зіпсувати покриття, для кожної ванни слід вибирати свій засіб для чищення. Ми говоримо про чавунну, сталеву та акрилову ванни.

Як з легкістю повернути білизну будь-якій ванні

Для очищення чавунної ванни готуємо суміш із 2 частин оцту, такої ж кількості соди та 1 частини мийного гелю. Наносимо масу на 20-30 хвилин на забруднену поверхню, потім натираємо та змиваємо водою.

Чистити сталеву ванну слід нашатирем, чайну ложку якого додаємо у склянку води. Залишаємо розчин на 10-15 хвилин, після чого змиваємо та витираємо насухо.

Для акрилової ванни візьмемо лимонну кислоту: наповнюємо ємність гарячою водою і розчиняємо в ній 50 г лимонки. Залишаємо ванну наповненою на ніч, після чого спускаємо воду та обполіскуємо її з дощику.

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