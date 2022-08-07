Келихи та склянки будуть чистими, якщо обробити їх двома копійчаними інгредієнтами

Через 10 хвилин все буде пахнути свіжістю та чистотою

На перший погляд, немає нічого простішого, ніж помити скляний посуд. Однак нерідко виходить так, що сяючі келихи, фужери, склянки дуже швидко втрачають свій первинний привабливий зовнішній вигляд. Як прибрати помутніння та бруд?

Щоб скляний посуд залишався блискучим, потрібно зовсім небагато — оцет та гірчичний порошок, пише belnovosti. Посуд завжди радуватиме бездоганною чистотою.

Як відмити келихи та склянки зі скла до ідеальної чистоти

Готуємо 2 ємності. В одній розводимо у теплій воді 2 ч. л. гірчичного порошку. Другий тазик призначений для ополіскування. Тут у воду додаємо ложку оцту.

Поміщаємо скляний посуд у гірчичний розчин і натираємо склянки та келихи м’якою губкою. Потім переміщуємо фужери у воду з оцтом. Щоб краще відмити посуд, залишаємо її в тазу з гірчицею на деякий час.

Щоб скляні вироби випадково не розбилися, застеліть попередньо дно ємності старим рушником.

Після ополіскування розміщуємо посуд денцем вгору на сухому рушнику.

Раніше "Телеграф" писав, як впоратися із забрудненнями, жиром та нальотом на посуді. Всі необхідні засоби легко знайти на кожній кухні.