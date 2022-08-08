Очистити праску від нагару допоможуть дешеві ліки, які є в кожній аптечці: корисний лайфхак

Достатньо всього однієї таблетки, щоб праска сяяла як нова.

При частому використанні праски його підошва поступово починає забруднюватись, і на ній утворюється нагар. При ігноруванні цього ваша техніка може зламатися, а також можуть бути зіпсовані речі, які ви гладите, адже праска залишить на них сліди. Щоб уникнути цих проблем, потрібно вчасно чистити техніку. Як очистити праску в домашніх умовах читайте далі.

Як виявилося, впоратися з нагаром на прасці можуть допомогти дешеві ліки, які, напевно, є в кожній аптечці, пише belnovosti. А якщо у вас його немає, то купити його можна в будь-якій аптеці, і воно коштує недорого. Отже, цей спосіб по сімейному бюджету особливо не вдарить.

Як правильно очистити підошву праски від нагару

Перевірений засіб, який допоможе впоратися з подібним завданням, це звичайний парацетамол. Достатньо буде лише однієї таблетки, а то й половинки. Краще все ж таки розділити таблетку на дві частини, оскільки знадобитися її може зовсім небагато.

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Спочатку увімкніть праску, щоб вона трохи прогрілася. Після цього очистьте нагар парацетамолом. Щоб було зручніше, використовуйте пінцет, щоб тримати пігулку. Якщо однієї половинки не вистачило, і бруд ще залишився, то скористайтеся і другою частиною ліків.

Потім вимкніть праску і видаліть залишки нагару та парацетамолу. Відзначимо, що величезним плюсом цього є те, що його можна використовувати на регулярній основі, оскільки він нешкідливий.

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