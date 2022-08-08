Два підручні засоби миттєво впораються з іржею: незвичайний лайфхак

Є один простий, але дієвий спосіб видалення іржі за допомогою дешевих предметів домашнього вжитку

На багатьох предметах в будинку постійно може утворюватися іржа, будь то сміттєві урни у ванній кімнаті з нержавіючої сталі або радіатори опалення. Часто страждає від цього сантехніка, особливо унітаз, де з’являється іржа та наліт. Іржаві речі виглядають жахливо, але цю проблему легко вирішити дешево й швидко за допомогою підручних засобів.

Для того, щоб позбавитися іржі, не знадобиться дорога "хімія", тільки дешеві предмети домашнього вжитку. Звучить дивно, але йдеться про харчову фольгу та кетчуп. Робочим лайфхаком із видалення іржі поділилося видання Express.

Якщо на тому чи іншому предметі в будинку з’явилися плями іржі, то використовуйте кетчуп і скручену фольгу, щоб позбутися їх. Візьміть томатний соус, нанесіть його на ділянки із іржею. Кухонну фольгу скрутіть і потріть місця, що поржавіли, вона спрацює як скраб.

Ймовірно, цей незвичайний метод ефективний завдяки тому, що в популярному соусі міститься багато оцтової кислоти, яка миттєво справляється з іржею.

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