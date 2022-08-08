Від сильного нагару не залишиться і сліду: перевірений десятиліттями спосіб

У такий спосіб можна очистити хоч чавун, хоч алюміній, хоч нержавіючу сталь

З часом кожен стикається з такою проблемою, як застарілий жир і нагар на кухонному посуді. Перш ніж чистити посуд дорогою побутовою хімією, спробуйте скористатися одним ефективним способом, яким користувалися наші бабусі та мами.

Сильний нагар можна видалити без шкоди для самого посуду за допомогою двох компонентів, пише cpykami. Знадобиться господарське мило (72%) та кальцинована сода.

Як відчистити посуд від нагару

Натираємо на тертці півбруска господарського мила та додаємо 6 ст. л. кальцинованої соди. Пересипаємо суміш у велику каструлю з водою. Вливаємо 250 мл прозорого канцелярського чи силікатного клею. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння. Опускаємо брудний посуд та кип’ятимо на повільному вогні близько 1 години. Якщо нагар дуже сильний, його можна легко зняти ножем. Далі просто ретельно натираємо губкою або залізною мочалкою.

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Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати нагар із праски. Це можна зробити в домашніх умовах за допомогою лише одного інгредієнта.