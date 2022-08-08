Який підручний засіб за секунди розщепить жир: кухня сяятиме від чистоти

Незвичайний лайфхак розповість, як швидко впоратися із жиром на кухні

Прибирання кухні може тривати багато часу. Адже потрібно не тільки помити посуд, у тому числі від нагару, а й очистити різні побутові предмети та поверхні. Одна з головних проблем — плями від жиру, який не так просто видалити і розщепити.

Існує кілька незвичайних способів очищення кухонної техніки, і в багатьох випадках це можна зробити, не виходячи з дому та не купуючи певних продуктів. Про ефективний лайфхак з видалення жирних плям пише видання Express. Для цього методу потрібен один підручний засіб — олія.

Хоча додавання олії в жир може здатися нелогічним, її правильне використання руйнує жирові плями, що накопичилися з часом. Використовуйте будь-яку олію (наприклад, оливкову або соняшникову). Лише потрібно нанести олію на кухонний рушник, а потім протерти ним жирні плями. Як тільки плями зійдуть, протріть їх спиртовмісним спреєм.

Плюс цього способу ще й у тому, що він заощадить вам гроші, адже не доведеться купувати спеціальні засоби для чищення. Лайфхак із видалення жирних плям за допомогою олії відмінно підходить для використання на виробах із нержавіючої сталі. А також може допомогти позбутися плям на електричних та металевих плитах.

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