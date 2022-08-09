Як прибрати неприємний запах із шафи: способи, які можуть у цьому допомогти

Проблему "смердючої" шафи можна вирішити завдяки трьом простим засобам.

Неприємні запахи у квартирі – це завжди проблема, яку вирішувати освіжувачами повітря не завжди виходить. А що робити, якщо "аромати" оселилися в шафі? Використання освіжувача може залишити запах і на одязі, що не зовсім добре. Тому потрібно шукати варіанти, як нейтралізувати неприємний запах, щоби не зачепити ваші речі. І такі способи є.

Основною причиною появи неприємних ароматів у шафах є брак вентиляції, а точніше її повна відсутність, пише belnovosti. Однак навіть цей момент можна обійти і зробити так, щоб у вашому гардеробі стояв свіжий запах. Зазначимо, що перед тим, як скористатися цими порадами, спочатку бажано перебрати речі в шафі, та випрати ті, які вже неприємно пахнуть.

Як нейтралізувати неприємні запахи у шафі

Оцет — незамінний помічник у подібних справах, адже він чудово притягує неприємні аромати та нейтралізує їх. Налийте трохи рідини в місткість, накрийте її харчовою плівкою, гострим предметом виконайте отвори і залиште миску в шафі. Раз на тиждень міняйте освіжувач і неприємні аромати зникнуть.

Активоване вугілля — ці ліки також чудово справляється з нейтралізацією запахів. Достатньо розмістити в шафі лише кілька пігулок для того, щоб там панував нормальний аромат. Міняти таблетки варто раз на тиждень.

— ці ліки також чудово справляється з нейтралізацією запахів. Достатньо розмістити в шафі лише кілька пігулок для того, щоб там панував нормальний аромат. Міняти таблетки варто раз на тиждень. Туалетне мило — найдешевше мило зі стійким ароматом позбавить вашу шафу від неприємних запахів. Його навіть не потрібно звільняти від упаковки.

Раніше "Телеграф" розповідав, який запах відлякає комах у будинку – деякі запахи комарі просто ненавидять.