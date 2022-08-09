Як вивести запах у пральній машинці з першого разу і надовго: хитрість винахідливих господинь

Лимонна кислота більше не знадобиться

Неприємний запах із пральної машини може зіпсувати не лише ваші речі, а й настрій. Багато хто звик прибирати "аромати" за допомогою лимонної кислоти. Звичайно, цей недорогий засіб чудово справляється зі своїм завданням, проте цю маніпуляцію доведеться повторювати не рідше ніж раз на місяць, інакше запах знову повернеться.

Ефект від таблеток для посудомийної машинки, пише belnovosti, діє триваліший термін і гарантує запах свіжості на тривалий час.

Як позбутися неприємного запаху в пральній машині

Покладіть 3-5 таблеток у барабан і запустіть цикл прання з максимально високою температурою води. Якщо покласти в лоток для порошку, то є ризик, що засіб не встигне повністю розчинитися.

Щоб проблема не повернулася знову, також не слід забувати сушити лоток для завантаження побутової хімії, витирати манжетку завантажувального отвору та чистити зливний фільтр.

Нагадаємо, що прибрати запах у пральній машинці можна і за допомогою піни для гоління, і за допомогою копійчаного аптечного антисептика — хлоргексидину.