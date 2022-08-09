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Дешевий засіб очистить духовку за 15 хвилин: суперпростий лайфхак

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Духовка сяятиме від чистоти
Духовка сяятиме від чистоти

Навести лад на кухні та відмити духовку від жиру можна без дорогої побутової хімії

Мало хто любить чистити духовку від жиру і залишків їжі, що підгоріли. Але зробити це можна навіть без рукавичок, якщо не використати побутову хімію. За допомогою натуральних засобів можна не тільки відмити до блиску скляні дверцята духової шафи, а й усі її внутрішні поверхні.

Допомогти в прибиранні духовки може один простий продукт, який, напевно, знайдеться у вас у кухонній шафі. Харчова сода — відмінна альтернатива хімічному засобу для чищення. Так як вона миттєво розчиняє бруд і жир, це робить соду ідеальним варіантом для використання в духовках, пише Express.

Структура харчової соди працює як м’який абразив, очищуючи тверді відкладення і не залишаючи подряпин. На відміну від "хімії", після соди духовку відразу можна використовувати.

Як очистити духовку за допомогою соди

У більшості випадків харчова сода працює як за помахом чарівної палички всього за 15 хвилин. Все, що потрібно для цього лайфхака — півсклянки харчової соди та три столові ложки води. У невеликій мисці змішайте інгредієнти, щоб вийшла паста приблизно консистенції тіста для млинців і дістаньте решітки з духовки. За допомогою гумового шпателя або просто рукою в рукавичці нанесіть пасту на забруднені деталі, будь то метал чи скло. Але не чіпайте нагрівальні елементи. Залишіть засіб на 15-20 хвилин. Після цього зітріть пасту, бруд і жир, які відшарувалися, мокрою кухонною серветкою. Потім протріть внутрішню частину духовки вологим кухонним рушником, використовуючи воду або суміш води й оцту для у розрахунку три до одного.

Нагадаємо, у досвідчених домовласників є в запасі ще один спосіб чищення духовки, і пов’язаний він із простою кухонною сіллю. Раніше "Телеграф" писав про цей лайфхак.

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