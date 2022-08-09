Як зробити саморобний спрей для прибирання в будинку: потрібні з 2 простих інгредієнти

Домашній засіб можна використовувати для прибирання будь-якої кімнати

Ефірні олії часто використовуються для прибирання будинку. А сушена лаванда — один з найпростіших літніх квітів для додавання в розчини для чищення. У домашніх умовах можна зробити універсальний спрей, використовуючи всього два натуральні інгредієнти для чищення. Ним можна мити практично будь-яку поверхню у житлі.

Як пише Express, звичайний оцет багато хто боїться використовувати в прибиранні будинку через його різкий запах. У той час як ефірні олії – найшвидший спосіб замаскувати кислотність цього продукту. Тому лавандовий оцет ідеально поєднає ці два інгредієнти і буде вашим незамінним помічником.

Як зробити засіб для чищення своїми руками

Перш ніж зробити лавандовий спрей, вам потрібно буде вирізати та висушити пелюстки свіжої рослини лаванди. Для цього нещільно зв’яжіть в’язку стебел лаванди мотузкою і залиште їх у теплому, сухому місці в приміщенні на 7-10 днів. Відкрите вікно чи вентилятор поблизу допоможуть прискорити процес висихання.

Якщо вам потрібна лаванда негайно, розкладіть тонкий шар лаванди на деко і помістіть його в духовку приблизно на 10 хвилин, доки стебла не стануть сухими. Обов’язково тримайте дверцята духовки відкритими під час сушіння.

Коли пучок лаванди висохне, покладіть пелюстки у чисту скляну банку та майже догори заповніть контейнер оцтом. Закрутіть кришкою банку і добре струсіть або використовуйте ложку, щоб змішати пелюстки з рідиною. Суміш потрібно буде настояти на сонці хоча б 5-7 днів. Потім за допомогою марлі або тонкої ганчірки накрийте сито і процідіть рідину в чистий глечик. Налийте розчин для чищення в порожню пляшку з розпилювачем і використовуйте його для очищення брудних або жирних поверхонь у будинку.

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