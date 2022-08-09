Позбутися запаху в дачному туалеті можна на цілий рік: у цьому допоможе елементарний засіб

Цей спосіб має довгостроковий ефект, тому порадує будь-якого дачника

Ми неодноразово писали, як легко можна позбутися запаху в унітазі у квартирі, але як же йде справа з дачним туалетом?

Метод, наведений нижче, є ефективним для всіх туалетів дачного типу, пише belnovosti. Можна позбутися неприємного запаху в туалеті щонайменше на рік.

Як прибрати неприємний запах у дачному туалеті надовго

У 10 літрах холодної води розчиняємо ½ пачки соди. Ретельно перемішуємо, щоб все повністю розчинилося. Розчин виливаємо у туалет. Ще можна додати трохи ментолової ефірної олії, але це не обов’язково.

Також є складніший розчин: у 5 літрах води розмішуємо 100 г соди та 200 г залізного купоросу. Все перемішуємо та виливаємо в туалет.

Ще є способи з використанням вугілля, що залишилося після шашликів, скошеної трави або помідорного бадилля.

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Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху старості у квартирі та у приватному будинку. Звичайно, це завдання не з легких, проте цілком здійсненне.