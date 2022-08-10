Легше не придумаєш: що покласти в холодильник, щоб він надовго залишався чистим

На внутрішні поверхні побутової техніки постійно щось проливається

Щоб холодильник щоразу не доводилося відмивати від забруднень, можна запобігти частому прибиранню, яке займає багато часу, одним простим способом.

Використання різних засобів для чищення не знадобиться. Полички та ящики завжди будуть чистими, якщо покласти в холодильник якийсь нетканий матеріал.

Як менше мити холодильник

Суть лайфхаку полягає в тому, що ганчірочки повинні повністю прикрити полички. У результаті бруднитимуться не поверхні, а сама ганчірка. Матеріал можна змінювати в залежності від ступеня забруднення.

Нетканий матеріал у цьому випадку має ще один "плюс" — він швидко вбирає зайву вологу, а це збільшить тривалість зберігання багатьох продуктів, особливо овочів і фруктів.

Раніше "Телеграф" писав, як легко та швидко розморозити холодильник. Для цього вам знадобиться побутовий прилад, який є у кожній оселі.