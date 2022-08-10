Миттєво вб’є всіх тарганів у будинку: дієвий засіб легко зробити своїми руками

Впоратися зі шкідливими комахами можна навіть без дорогих хімічних продуктів

Як і багато домашніх шкідників, таргани чудово почуваються в теплому і вологому середовищі та швидко знаходять шлях у приміщення в пошуках їжі й притулку. Але якщо ви помітили вусатих тварин у своїй оселі, не турбуйтеся. Саморобні засоби часто ефективніші та дешевші, ніж хімічні отрути.

Великими навалами тарганів повинні займатися спеціальні служби боротьби зі шкідниками, проте з меншою кількістю часто можна впоратися вдома самостійно. Про лайфхак із боротьби з тарганами пише Express.

Щоб зробити порошок проти тарганів, вам знадобиться бура (натрієва сіль борної кислоти), борошно, кукурудзяне борошно та цукор. У великій мисці змішайте одну чашку бури, одну чашку кукурудзяного борошна й півсклянки борошна. Додайте чверть склянки цукру та перемішайте інгредієнти.

Розпиліть розчин у місцях, де таргани активні, наприклад, за холодильниками, у шафах і туалетах. Іноді змінюйте розчин на новий. Комахи з’їдять його та загинуть.

Додамо, що запобігти появі цих шкідників у житлі допоможе дотримання правил гігієни та підтримка чистоти в кімнатах. Навіть дрібних крихт може бути достатньо, щоб привабити шкідників, тому не забувайте ретельно мити підлогу й чистити бруд під предметами як на підлозі, так і на поверхні. А ще не залишайте безладдя, особливо на кухні, на ніч.

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