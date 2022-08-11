3 простих і швидких способи очищення обробної дошки від хвороботворних бактерій

Декілька хвилин і кухонне начиння буде майже стерильне

Після багаторазового використання обробна дошка стає "ходячим середовищем" для розмноження бактерій. Щоб її очистити і повернути кухонній обробній дошці її колишній вигляд, необхідно дотримуватися порад, наведених нижче.

Якщо погано проводити чищення кухонного начиння, то там можуть прижитися різні мікроорганізми, які завдають знатної шкоди здоров’ю. Є три прості способи, завдяки яким обробна дошка стане буквально стерильною.

Як ідеально очистити обробну дошку від бактерій

Марганцівка: вибираємо ємність, в яку поміститься обробна дошка. Заливаємо воду, додаємо кілька мірних ложечок з марганцівкою, розмішуємо. Опускаємо дошку у розчин на кілька хвилин. Потім промиваємо її будь-яким мийним засобом.

вибираємо ємність, в яку поміститься обробна дошка. Заливаємо воду, додаємо кілька мірних ложечок з марганцівкою, розмішуємо. Опускаємо дошку у розчин на кілька хвилин. Потім промиваємо її будь-яким мийним засобом. Сода та перекис: висипаємо на поверхню кілька ложок соди, а зверху ллємо перекис водню. За допомогою старої зубної щітки розподіляємо суміш поверхнею, а потім змиваємо водою разом з обм'яклими забрудненнями.

висипаємо на поверхню кілька ложок соди, а зверху ллємо перекис водню. За допомогою старої зубної щітки розподіляємо суміш поверхнею, а потім змиваємо водою разом з обм'яклими забрудненнями. Аспірин: на дошку кладемо 6-7 таблеток, дрібнимо їх, додаємо трохи води, а потім за допомогою щітки тремо поверхню. Далі все змиваємо та сушимо.

Нагадаємо, ще є японський метод миття обробної дошки. Головний інгредієнт у цьому разі досить незвичайний. Мова про такий підручний засіб, як зубна паста.