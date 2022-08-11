Як вивести плями поту зі світлого одягу: простий лайфхак із підручним засобом

Зі слідами поту на футболках іноді складно впоратися, але є вихід

Влітку ми часто стикаємося з проблемою: зона пахв на футболках жовтіє від поту та дезодоранту. Плями від поту іноді досить важко видалити, особливо на світлому одязі. На щастя, з пранням допоможе один простий засіб. Завдяки одному лайфхаку ваші речі засяють і виглядатимуть, наче ви тільки купили їх.

Важливо, що жодних хімічних засобів не знадобиться. Потрібен лише один продукт, який ви знайдете у себе в будинку. Йдеться про звичайний оцет. Про правила виведення плям від поту та сушіння одягу світлих тонів пише Express.

Найкраще, що можна зробити — випрати футболку якнайшвидше. Намагайтеся не залишати сліди від поту на кілька днів, інакше плями буде видалити складніше. Попередньо виріб слід замочити, обробивши плями відбілювачем. Замість нього можна використовувати натуральний засіб – розчин на основі звичайного оцту.

Щоб зробити розчин вдома, змішайте половину столової ложки прального порошку з чвертю склянки оцту й чвертю склянки холодної води. Нанесіть точково на забруднену зону і злегка почистіть пляму, а потім одразу ж випрайте футболку.

Один із найпростіших, але найефективніших способів зберегти яскравість білих футболок — наскільки можливо сушити їх на вулиці. Це бабусине правило працює чудово!

Як повідомляв раніше "Телеграф", досвідчені господині також використовують оцет під час прання і в інших випадках. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.