Навіщо класти губку для миття посуду в холодильник: ви будете шоковані результатом

Проста поролонова губка потрібна на кухні не тільки для миття посуду.

Ви навіть не уявляєте, скільки у вашій кухні є різних засобів для прибирання, які спочатку на це не розраховані. Наприклад харчовою содою або оцтом можна відмити свій холодильник до блиску, хоча ці продукти призначені для приготування. Однак сьогодні ми хочемо розповісти про "таємні" здібності губки для миття посуду. Так, вона якраз для прибирання, але не тільки для миття посуду.

Як виявилося, багато досвідчених домогосподарок для чогось кладуть губку в холодильник, пише belnovosti. Начебто марна дія, проте це зовсім не так. Дізнавшись про користь такого лайфхака, ви також покладете губку на полицю в холодильнику.

Навіщо класти губку в холодильник

Часто влітку багато продуктів починають псуватися в холодильнику вже через пару днів після покупки, а все це через те, що всередині рефрижератора може бути занадто висока вологість. І ось якраз, щоб позбавитися цієї проблеми і потрібна поролонова губка для миття посуду.

Варто лише розмістити по одному поролоновому брусочку на кожну полицю холодильника. Губка з легкістю вбере надлишки вологи, і можна більше не турбуватися про збереження продуктів. Тільки не забувайте періодично діставати мочалку, щоб вичавити з неї рідину, що накопичилася, інакше толку з цього лайфхака не буде.

Раніше "Телеграф" писав, якраз і назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику. Незвичайний метод здивує ефективністю.