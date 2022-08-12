Чим потрібно протирати підлогу, щоб відлякати тарганів: незвичайний лайфхак

Деякі запахи таргани просто ненавидять

Таргани можуть стати справжньою проблемою в оселі. Найпростіше впоратися з цими шкідниками, коли вони тільки з’явилися, для цього навіть не потрібно споруджувати саморобну пастку. Найкраще періодично вживати заходів профілактики. Тим більше, для цього будуть потрібні лише натуральні засоби.

Позбутися тарганів у будинку можна навіть без дорогих хімічних репелентів. Про лайфхак, який миттєво вб’є цих комах, пише Express. Секрет полягає у використанні запахів, які відлякують паразитів.

Так, цитрусові чудовий домашній засіб для відлякування цих "неприємних тварин" з дому, оскільки вони ненавидять цей запах. Мало хто знає, але смачні ласощі для людей відлякують тарганів. Зокрема аромат лимонів ці комахи терпіти не можуть. Домовласники можуть додавати кілька крапель лимонної олії у воду, якою миють підлогу. Запах не відчуватиметься людьми, але він відлякає тарганів.

Ефірні олії також можуть бути добрим варіантом, оскільки вони діють як натуральні репеленти для цих шкідників. Для досягнення найкращих результатів купіть ефірну олію м’яти перцевої або лемонграсу та змішайте її з невеликою кількістю води. Потім розпорошіть суміш скрізь, де бачили тарганів.

Раніше "Телеграф" розповів, як відлякати мух із дому влітку. Тут є певний запах, який ці комахи ненавидять.