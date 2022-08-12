Дієвий домашній спосіб прибрати зеленку з одягу за 5 хвилин: врятує навіть білі речі

Позбутися забруднення можна завдяки двом аптечним засобам

Вивести пляму бруду з одягу, як не дивно, буває дуже легко. Відчистити можна жирні забруднення, вивести плями від шоколаду чи вина. Але як бути із зеленкою?

Головне не впадати в паніку, взяти себе в руки та скористатися перевіреним способом. Щоб даремно не викидати улюблену річ, навіть білу, варто врятувати її за допомогою двох компонентів, які можна знайти в аптечці. Знадобиться перекис водню та аміак (нашатирний спирт), пише udachnyesovety.mediasole.

Як легко прибрати зеленку з одягу

Наносимо на пляму перекис водню, який розм’якшить її. Потім рясно змочуємо пляму аміаком, після якого забруднення добре зблідне. Закидаємо річ у пральну машину. Якщо під час прання пляма знову проявилась, повторно обробіть її аміаком і вона зникне. Далі просто сушимо річ і радіємо результату.

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