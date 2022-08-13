Як помити натяжну стелю без бруду та розводів

Щоб натяжна стеля сяяла чистотою і довго була, як новачка, важливо правильно її доглядати і мити допустимими засобами.

Натяжна стеля – сучасне, практичне, зручне та красиве рішення для будинку чи квартири. Однак навіть така, на перший погляд, неприступна для бруду річ потребує періодичного чищення та прибирання. Як у домашніх умовах самостійно доглядати та мити натяжні стелі з різних матеріалів, не залишивши на них розводів, читайте у нашій статті.

Навіщо потрібно мити натяжну стелю

Натяжні стелі періодично вимагають догляду

Натяжні стелі мають захисні та антистатичні просочення, які зберігають їх від бруду та зовнішнього впливу. Але, попри це, вони все одно періодично брудняться і вимагають догляду.

Зрозуміло, що в спальні, дитячої або вітальні бруду на стелі накопичується зовсім небагато — це може бути звичайний пил, павутиння, іноді бризки, не більше. Інакше справи на кухні. Тут через часте готування на стелі регулярно з’являється наліт від жиру і кіптяви, особливо, якщо над газовою плитою немає витяжки, а також інші забруднення. У ванній є також передумови для брудної стелі: постійна підвищена вологість та бризки після купання та душу залишають на стелі та стінах плями.

А тому натяжні стелі потрібно регулярно упорядковувати. І якщо в житлових кімнатах це можна робити раз на рік, то кухня і ванна вимагають миття набагато частіше: у міру появи забруднення доведеться займатися стелями кожні 2-3 місяці. Найчастіше такого прибирання достатньо, щоб позбавити полотно від пилу, кіптяви, жиру, нальоту та іншого бруду.

Як помити натяжну стелю в домашніх умовах — найпоширеніший спосіб

Мийте натяжну стелю в міру його забруднення

Насправді мити стелі не так вже й складно, а прибирання не вимагатиме жодних додаткових витрат. Однак важливо дотримуватися інструкцій і правил, щоб не пошкодити полотно конструкції, глянцеві, матові, сатинові або тканинні стелі.

Що знадобиться для миття стель

мийний засіб;

швабра з м’якою щетиною або плоскою насадкою;

дві чисті та м’які ганчірки без ворсу з мікрофібри або фланелі;

тазик із теплою водою;

пульверизатор;

гумові рукавички;

косинка на голову;

драбини, табурет або стіл.

Якими засобами можна мити натяжні стелі

Доглядати і мити натяжну стелю виробники рекомендують за допомогою спеціалізованих рідин, які можна придбати в господарських та будівельних магазинах. Але, як показує практика, їх можна іноді заміняти іншими засобами, які добре чистять стелі, але не шкодять полотну.

Для миття натяжних стель краще використовувати спеціальні засоби

Наприклад, допустимо використовувати рідке мило чи самостійно приготовлений мильний розчин, але з господарського, та якщо з звичайного мила. Його потрібно потерти на тертці, залити теплою водою та розмішати до повного розчинення.

Рідина для миття посуду – призначена саме для боротьби з брудом та жиром. При цьому, як і мило, вона нейтральна і не шкодить матеріалу, з якого виготовлені натяжні стелі, але краще справляється з жиром.

Засіб для миття вікон на основі нашатирного спирту і без барвників у складі – добре тим, що дозволяє змити з натяжних стель жирний наліт і кіптява, при цьому не залишаючи розводів. Але не використовуйте його для миття матових та тканинних натяжних стель.

Нашатирний спирт можна застосовувати для миття глянсової та сатинової натяжної стелі, але майте на увазі, що він не підходить для матових стель. Засіб ефективно змиває жирний і нікотиновий наліт, кіптяву, харчові забруднення та бризки, а також видаляє розводи після основного збирання. Для цього роблять розчин з теплої води і 10% нашатирного спирту в пропорції 9 до 1.

Перевірка вибраного засобу

Перед тим як приступати до основного прибирання, протестуйте обраний засіб для чищення на невеликій і малопомітній ділянці стелі. Спочатку нанесіть його, а потім начисто і насухо витріть, і подивіться на результат: якщо через 10-20 хвилин оброблена стеля не потьмяніла, не вицвіла, не покрилася плямами, не деформувалася і залишилася без розводів, значить обраний вами засіб можна використовувати на іншому полотні натяжної стелі.

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Якими засобами не можна мити натяжні стелі

Категорично заборонено використовувати для миття стель мийні засоби, в яких містяться абразивні, агресивні та фарбувальні речовини:

ацетон,

хлор,

луги,

розчинники,

пральний порошок,

абразивні частинки,

сода,

гірчиця,

господарське мило,

гаряча вода, температурою понад 30-40 градусів.

Крім того, майте на увазі, що для миття натяжних стель не можна застосовувати жорсткі щітки та губки – вони можуть подряпати та деформувати тонке покриття.

Як мити натяжну стелю: покрокова інструкція

1. Підготовчі роботи. Надягніть гумові рукавички, а голову зав’яжіть косинкою. Якщо ви митимете стелю не шваброю, а вручну, то перед початком прибирання обов’язково зніміть з себе кільця, особливо з камінням, щоб не пошкодити плівку. Бажано накрити речі та меблі плівкою або газетами, зняти з вікон штори та гардини, а килимові покриття скотити. Так ви захистите себе та кімнати від можливих бризок зі стелі.

2. Підготуйте стіл або драбину – це допоможе якісніше вручну видаляти локальні плями на полотні, зручніше орудувати шваброю та краще бачити забруднення на натяжній стелі. Також вам знадобиться драбини, якщо у вас високі стелі.

3. Зробіть у тазі слабкий розчин з рідкого мила та теплої, але не гарячої води. Орієнтуйтесь на мильність розчину. Підійде така пропорція: на 1 літр води 1-2 столові ложки рідкого мила.

4. Найзручніше мити стелі телескопічною шваброю – тобто. з рухомою платформою та насадкою з мікрофібри. Вона легка, мобільна і вже має насадку, яку можна знімати та багаторазово прати. Надягніть на швабру ганчірку або насадку, змочену в мильному розчині.

Для миття натяжної стелі зручно використовувати швабру з м’якими флісовими насадками.

5. Починайте мити натяжну стелю, проводячи шваброю від одного кута до іншого, рівномірно просуваючись через все полотно. Уникайте занадто сильного тиску, щоб не втерти бруд у полотно, а також щоб не подряпати і не пошкодити його цілісність. Рухи мають бути вперед-назад, а не круговими, щоб не залишалися розводи.

6. Особливо велику обережність потрібно проявляти при митті натяжних стель, встановлених близько до основи, наприклад, на рівні 3-4 см. Там краще помити стелю руками, без використання швабри – так буде безпечніше.

7. Якщо площа стелі занадто велика, зручніше буде розділити її на кілька умовних секцій, кожну з яких потрібно помити, рухаючись від стіни до центру полотна. Якщо ви використовуєте пульверизатор, зручно рівномірно розподілити засіб спочатку на одну секцію та помити її вручну чи шваброю. А потім слід просунутися на іншу ділянку стелі.

8. Для видалення складних забруднень, крім мильного розчину, можна використовувати більш дієві засоби, наприклад нашатирний спирт, рідина для миття посуду або для миття вікон.

Не використовуйте агресивні засоби для догляду за натяжними стелями

9. Щоб на натяжній стелі не з’явилися розводи, після першої обробки змініть воду, ретельно виперіть ганчірку і ще 1-2 рази пройдіться по полотну шваброю.

10. Закінчивши прибирання, обов’язково протріть натяжну стелю чистою сухою ганчіркою — так ви позбавитеся залишків мийного засобу і від розводів на стелі. По суті, цей етап є поліруванням полотна.

Як чистити матові, сатинові та тканинні натяжні стелі.

Тканинні стелі безпечніше не мити, а чистити шляхом сухого прибирання — тобто. за допомогою м’яких серветок із фланелі або мікрофібри.

Допустимо застосування пилотяга, але тільки в режимі мінімальної потужності втягування. Насадку слід тримати на відстані 3-5 сантиметрів від полотна. Якщо потрібно очистити плями, приготуйте слабкий мильний розчин, яким можна обробити забруднену ділянку на стелі і залишити на 5 хвилин. Важливо не перестаратися із тертям, інакше на натяжній стелі можуть залишитися сліди.

Сатинові стелі можна мити так само як і глянсові.

Матові стелі також можна чистити аналогічно глянцевим або сатиновим. Однак їх не можна мити засобами, які містять у своєму складі спирт, у тому числі нашатирний.

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Корисні поради щодо профілактики та догляду за натяжними стелями

Якщо на кухні встановлені натяжні стелі, під час приготування їжі не забувайте включати витяжку, особливо, якщо у вас газова плита. Це знизить рівень забруднень, які осідають на стелі, і мити їх доведеться рідше.

Головний принцип будь-якого прибирання: жир, бруд і кіптяву краще витирати відразу ж, поки все це не засохло і не в’їлося в структуру тканини.

Щоб просто зняти пил, достатньо протерти стелю сухою фланелевою серветкою.

Щоб зняти пил, можна протерти стелю сухою фланелевою серветкою

Якщо ви давно не мили натяжні стелі, і вони перебувають у занедбаному стані, простіше користуватися професійними послугами клінінгової компанії. Працівники очищають натяжні конструкції спеціальними пилососами та мийними складами.

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