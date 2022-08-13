Як посмажити рибу чи котлети та не забризкати всю кухню жиром: хитрість досвідчених домогосподарок
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Корисний лайфхак, яким ви 100% завжди користуватиметеся.
Часто, та що там часто, можна сказати, що постійно домогосподарки стикаються з такою проблемою, як забризкана жиром плита після приготування їжі. Крім того, що потім потрібно відмивати комфорки від жиру та бруду, так ще й гарячі бризки можуть потрапити на шкіру та нашкодити людині. Однак, цього можна уникнути.
По-перше, у продажу є спеціальні кришки, які з легкістю розв'язують цю проблему, проте є спосіб набагато дешевше. Як повідомляє prostoway, таким методом завжди користуються більш досвідчені господині. Завдяки цьому способу ваша кухня не буде забризкана жиром, а вам не потрібно буде їх відмивати.
Все що вам потрібно – це пергаментний папір. Перед смаженням чогось відріжте шматок паперу, діаметром трохи більше сковороди, і накрийте нею посуд. Всі бризки осідатимуть на пергаменті, а не літатимуть по всій кухні.
Варто зазначити, що в такому способі пергаментний папір безпечний у використанні, проте його обов’язково потрібно тримати якомога далі від вогню, щоб він не загорівся.
Раніше "Телеграф" писав, якраз і назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику. Незвичайний метод здивує ефективністю.