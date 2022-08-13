Як швидко прибрати запах часнику чи риби з духовки: лайфхак годиться і для мікрохвильовки

Спробуйте змішати всього два компоненти й від запаху не залишиться і сліду

Ті, хто часто користується духовкою або мікрохвильовою піччю, часто стикаються з проблемою, коли одразу після приготування страви з рибою або часником залишається сильний, неприємний запах. Але якщо ви надумали відразу готувати якийсь десерт, аромат вийде не дуже апетитним.

Що ж робити, якщо слідом хочеться спекти торт, а запах попередньої страви досі не вивітрився? Вихід дуже простий: приготуйте розчин із двох компонентів і помістіть його всередину приладу, пише cpykami.

Як прибрати неприємні запахи в духовці або мікрохвильовці

У невеликій ємності, яку можна застосовувати в духовці (мікрохвильовці), змішуємо 1 ст. л. соди та 1 ч. л. меленої кориці. Ставимо ємність у духовку і вмикаємо її на 180 градусів на 10-15 хвилин. Після цієї маніпуляції всі сторонні запахи зникнуть, крім ледь вловимого аромату кориці.

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