Для чого брудні кухонні рушники класти в мікрохвильову піч: ви будете здивовані результатом
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Завдяки цьому способу виводити плями із кухонних рушників буде набагато простіше.
Як повернути первісний вигляд кухонних рушників без прання? Так, це цілком можливо, і відповідь на це питання зовсім не купівля нового рушника. Однак більш досвідчені домогосподарки знають, що вивести плями, що важко виводяться, з рушників на кухні можна не використовуючи пральну машинку.
Як повідомляє видання belnovosti, щоб позбутися плям від соусів, жиру, соків та інших забруднень на кухонних рушниках, ганчірочках та прихватках, вам знадобиться господарське мило, мікрохвильова піч і трохи часу. Що ж робити?
Як випрати кухонні рушники без прання
- Злегка намочіть забруднену ділянку рушника під краном та натріть його господарським милом.
- Перекладіть кухонний рушник у поліетиленовий пакет і покладіть у мікрохвильову піч, і запустіть її на 2-3 хвилини при середній потужності.
- Після цього, акуратно витягніть пакет з рушником з мікрохвильової печі. Будьте дуже обережними, щоб не обпектися.
- Дістаньте рушник із пакета та прополощіть.
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