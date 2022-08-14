Ви легко впораєтесь з плямою від кави: 3 простих способи позбавитися забруднення

Названо найкращі прийоми досвідчених господинь

Якщо навіть зеленку можна легко прибрати з одягу, то що вже говорити про плями від кави.

Такі забруднення можна видалити простими підручними засобами, які, напевно, є і у вашій оселі. Є три лайфхаки, які допоможуть швидко відіпрати плями від кави. Краще приступити до очищення відразу після того, як напій пролився на річ.

Сіль та сода

Перший варіант. Змішуємо інгредієнти в рівних пропорціях та наносимо на пляму. Залишаємо так на 30 хвилин, а потім перемо річ у машинці.

Змішуємо інгредієнти в рівних пропорціях та наносимо на пляму. Залишаємо так на 30 хвилин, а потім перемо річ у машинці. Другий варіант. У літрі води розчиняємо 2 ст. л. соди і додаємо трохи рідкого господарського мила. Річ замочуємо на 2-3 години, а потім перемо будь-яким зручним способом.

Нашатирний спирт

У літрі води розмішуємо 1 ч. л. нашатирного спирту. Протираємо змоченою в розчині губкою кавову пляму. Під забруднення кладемо серветку, щоб у неї ввібралася зайва рідина.

Перекис водню

Перекис наносимо на суху тканину та залишаємо на 30 хвилин. Потім полощемо в прохолодній воді і перемо будь-яким зручним способом. Якщо пляма встигла засохнути, то річ замочуємо у теплій воді, в якій попередньо розмішуємо перекис водню.

Часто багато хто задається питанням, як вивести плями від трави на одязі. Про дієві способи, завдяки яким це можна зробити швидко та легко, "Телеграф" писав раніше.