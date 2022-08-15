Як прибрати запах у холодильнику: список найдоступніших способів

Позбутися неприємного запаху в холодильнику можна простими підручними засобами.

Відкрили холодильник, а з нього замість звичайних їстівних ароматів накотила хвиля неприємного запаху, і навіть зникло бажання діставати та готувати продукти? Хоча ви зовсім недавно наводили порядки, протирали полиці, розморожували холодильник. Що з цим робити?

Причини появи неприємних запахів у холодильнику

Чому у холодильнику з’являється неприємний запах?

Для початку спробуйте зрозуміти джерело та причину запаху в холодильнику. Насправді їх може бути багато:

можливо, поява затхлості походить від застарілих харчових продуктів;

смердіти можуть зіпсовані продукти;

причина може бути у несправності вентиляції приладу;

незвичайний аромат часто з’являється через зберігання відкритих продуктів, коли їх запахи змішуються;

засмічення зливного отвору, куди стікає волога, може стати причиною сморід;

а конденсат, що накопичився в холодильнику, підвищує ризик виникнення цвілі.

Звичайно ж, потрібно обов’язково перевірити та викинути зіпсовані продукти, а сам холодильник розморозити, вимити та провітрити. Але якщо після цих маніпуляцій запах не зник, йому можна допомогти. Адже пластикові деталі, які є в холодильнику, мають властивість накопичувати аромати і зберігати їх у собі деякий час.

Якими засобами можна прибрати неприємний запах у холодильнику

Є кілька способів прибрати запах із холодильника простими та доступними засобами, які знайдуться на кухні у кожної господині. Тож вам навіть не знадобиться серйозна хімія та великі витрати.

Видалити неприємний запах у холодильнику можна оцтом

Обробка холодильника оцтом допоможе подолати різні запахи та нейтралізувати їх

Щоб прибрати неприємний запах у холодильнику, вам знадобиться:

столовий 9%-й оцет — пів склянки,

тепла вода – пів склянки.

Змішайте оцет з водою, рясно змочіть серветку, добре протріть стінки і полиці холодильника. Залишіть дверцята холодильника відкритими, щоб весь простір, полички та стінки всередині просохли, а неприємний запах з холодильника вивітрився.

Через 30-40 хвилин можна повернути продукти назад та включити агрегат у мережу.

Як прибрати запах з холодильника за допомогою соди

Сода не тільки добре чистить, а й видаляє неприємний душок

Сода розлучається в невеликій кількості теплої води до стану рідкої кашки. Розчин нанесіть на серветку і протріть все всередині холодильника – полички, стінки, лотки, дверцята.

Майте на увазі, що усунути залишки соди з поверхонь усередині холодильника буде складніше, ніж оцет, тому що на стінках можуть залишитися нерозчинені крупинки. Але обидва ці засоби працює відмінно – вони не тільки чистять поверхні, а й поглинають запахи.

Позбавити неприємного запаху в холодильнику може деревне вугілля

Звичайне вугілля – відмінний адсорбент та поглинач запахів

Вугілля має адсорбувальні властивості, так що це надійний довготривалий поглинач сторонніх затхлих і неприємних запахів. Для того, щоб впоратися з проблемою в холодильнику, підійде як деревне, так і аптечне активоване вугілля.

Якщо ви помітили появу специфічного запаху, розкладіть таблетки вугілля на серветки та помістіть у холодильник на полички та у кожен контейнер. Через якийсь час сліди затхлості підуть.

Поборотися із запахом допоможе нашатирний спирт

Нашатир має сильний запах

Ви ретельно вимили холодильник, пройшлися всіма поличками та контейнерами, а якийсь специфічний запах все одно залишився? Тоді можна пустити в хід "важку артилерію" та вибити клин клином.

Протріть усередині холодильника серветкою, змоченою в нашатирі. Тільки попередньо надягніть рукавички, щоб уберегти руки. І обов’язково провітріть кухню, бо нашатирний спирт сам по собі має різкий, стійкий та не надто приємний запах. Зате надійно усуває сморід у холодильнику.

Кава усуває неприємний запах у холодильнику

Кавові зерна виправлять ситуацію, якщо вам не подобається запах

Ароматні кавові зерна, мелена кава або використана гуща також успішно поглинають поганий запах у холодильнику. Для більшого ефекту зерна можна обсмажити, потім висипати в невелику місткість і поставити в холодильник на ніч. А щоб гуща не розсипалася, загорніть її в марлю чи паперову серветку. За кілька годин запах зникне.

Від неприємного запаху в холодильнику врятують цитрусові

Цитрус нейтралізує специфічний запах та додає приємні нотки.

Від появи неприємних запахів у холодильнику добре допомагають скоринки, а також часточки лимона, апельсина, грейпфрута. Якщо запах не застарілий і не дуже сильний, тонко поріжте цитрусові та викладіть їх на тарілочки. А самі тарілки розташуйте на полицях холодильника.

Якщо вільного місця замало, часточки можна розмістити на серветках між продуктами. А ганчірочкою, змоченою в лимонному соку, бажано протерти полиці всередині холодильника – запах стане набагато приємнішим.

Специфічний запах у холодильнику усуне туалетний папір

Папір добре вбирає сторонні запахи

Домогосподарки вигадали дивний і трохи дивовижний спосіб боротися зі специфічними "ароматами". Проте він добре працює. Потрібно помістити в холодильник рулон туалетного паперу. Такий паперовий поглинач запахів справді усуває сморід та пом’якшує загальну атмосферу в холодильнику.

Видалення цвілі прибере затхлий запах із холодильника

Цвіль може спровокувати скупчення конденсату в агрегаті, а через це підвищується вологість у камері, що призводить до затхлого запаху.

Видалити плісняву можна, промивши всі місця її скупчення розчином столового оцту з перекисом водню.

Також з пліснявою успішно бореться відбілювач. Він містить у своєму складі гіпохлорит натрію, який знищує суперечки грибів, не дає їм рости та розмножуватися.

Продезінфікувати холодильник можна, намилив вологу ганчірку господарським милом – луг знищує грибок.

Після обробки залиште холодильник відкритим на 8-10 годин або на ніч, щоб усі деталі камери добре висохли і провітрилися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відмити холодильник до ідеальної чистоти можна за допомогою копійчаних засобів, які знайдуться на вашій кухні. А ще дізнайтеся, для чого досвідчені господарки кладуть рулон туалетного паперу в холодильник – ви будете здивовані.