Як прибрати запах у холодильнику: список найдоступніших способів
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Позбутися неприємного запаху в холодильнику можна простими підручними засобами.
Відкрили холодильник, а з нього замість звичайних їстівних ароматів накотила хвиля неприємного запаху, і навіть зникло бажання діставати та готувати продукти? Хоча ви зовсім недавно наводили порядки, протирали полиці, розморожували холодильник. Що з цим робити?
Причини появи неприємних запахів у холодильнику
Для початку спробуйте зрозуміти джерело та причину запаху в холодильнику. Насправді їх може бути багато:
- можливо, поява затхлості походить від застарілих харчових продуктів;
- смердіти можуть зіпсовані продукти;
- причина може бути у несправності вентиляції приладу;
- незвичайний аромат часто з’являється через зберігання відкритих продуктів, коли їх запахи змішуються;
- засмічення зливного отвору, куди стікає волога, може стати причиною сморід;
- а конденсат, що накопичився в холодильнику, підвищує ризик виникнення цвілі.
Звичайно ж, потрібно обов’язково перевірити та викинути зіпсовані продукти, а сам холодильник розморозити, вимити та провітрити. Але якщо після цих маніпуляцій запах не зник, йому можна допомогти. Адже пластикові деталі, які є в холодильнику, мають властивість накопичувати аромати і зберігати їх у собі деякий час.
Якими засобами можна прибрати неприємний запах у холодильнику
Є кілька способів прибрати запах із холодильника простими та доступними засобами, які знайдуться на кухні у кожної господині. Тож вам навіть не знадобиться серйозна хімія та великі витрати.
Видалити неприємний запах у холодильнику можна оцтом
Щоб прибрати неприємний запах у холодильнику, вам знадобиться:
- столовий 9%-й оцет — пів склянки,
- тепла вода – пів склянки.
Змішайте оцет з водою, рясно змочіть серветку, добре протріть стінки і полиці холодильника. Залишіть дверцята холодильника відкритими, щоб весь простір, полички та стінки всередині просохли, а неприємний запах з холодильника вивітрився.
Через 30-40 хвилин можна повернути продукти назад та включити агрегат у мережу.
Як прибрати запах з холодильника за допомогою соди
Сода розлучається в невеликій кількості теплої води до стану рідкої кашки. Розчин нанесіть на серветку і протріть все всередині холодильника – полички, стінки, лотки, дверцята.
Майте на увазі, що усунути залишки соди з поверхонь усередині холодильника буде складніше, ніж оцет, тому що на стінках можуть залишитися нерозчинені крупинки. Але обидва ці засоби працює відмінно – вони не тільки чистять поверхні, а й поглинають запахи.
Позбавити неприємного запаху в холодильнику може деревне вугілля
Вугілля має адсорбувальні властивості, так що це надійний довготривалий поглинач сторонніх затхлих і неприємних запахів. Для того, щоб впоратися з проблемою в холодильнику, підійде як деревне, так і аптечне активоване вугілля.
Якщо ви помітили появу специфічного запаху, розкладіть таблетки вугілля на серветки та помістіть у холодильник на полички та у кожен контейнер. Через якийсь час сліди затхлості підуть.
Поборотися із запахом допоможе нашатирний спирт
Ви ретельно вимили холодильник, пройшлися всіма поличками та контейнерами, а якийсь специфічний запах все одно залишився? Тоді можна пустити в хід "важку артилерію" та вибити клин клином.
Протріть усередині холодильника серветкою, змоченою в нашатирі. Тільки попередньо надягніть рукавички, щоб уберегти руки. І обов’язково провітріть кухню, бо нашатирний спирт сам по собі має різкий, стійкий та не надто приємний запах. Зате надійно усуває сморід у холодильнику.
Кава усуває неприємний запах у холодильнику
Ароматні кавові зерна, мелена кава або використана гуща також успішно поглинають поганий запах у холодильнику. Для більшого ефекту зерна можна обсмажити, потім висипати в невелику місткість і поставити в холодильник на ніч. А щоб гуща не розсипалася, загорніть її в марлю чи паперову серветку. За кілька годин запах зникне.
Від неприємного запаху в холодильнику врятують цитрусові
Від появи неприємних запахів у холодильнику добре допомагають скоринки, а також часточки лимона, апельсина, грейпфрута. Якщо запах не застарілий і не дуже сильний, тонко поріжте цитрусові та викладіть їх на тарілочки. А самі тарілки розташуйте на полицях холодильника.
Якщо вільного місця замало, часточки можна розмістити на серветках між продуктами. А ганчірочкою, змоченою в лимонному соку, бажано протерти полиці всередині холодильника – запах стане набагато приємнішим.
Специфічний запах у холодильнику усуне туалетний папір
Домогосподарки вигадали дивний і трохи дивовижний спосіб боротися зі специфічними "ароматами". Проте він добре працює. Потрібно помістити в холодильник рулон туалетного паперу. Такий паперовий поглинач запахів справді усуває сморід та пом’якшує загальну атмосферу в холодильнику.
Видалення цвілі прибере затхлий запах із холодильника
Цвіль може спровокувати скупчення конденсату в агрегаті, а через це підвищується вологість у камері, що призводить до затхлого запаху.
- Видалити плісняву можна, промивши всі місця її скупчення розчином столового оцту з перекисом водню.
- Також з пліснявою успішно бореться відбілювач. Він містить у своєму складі гіпохлорит натрію, який знищує суперечки грибів, не дає їм рости та розмножуватися.
- Продезінфікувати холодильник можна, намилив вологу ганчірку господарським милом – луг знищує грибок.
- Після обробки залиште холодильник відкритим на 8-10 годин або на ніч, щоб усі деталі камери добре висохли і провітрилися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відмити холодильник до ідеальної чистоти можна за допомогою копійчаних засобів, які знайдуться на вашій кухні. А ще дізнайтеся, для чого досвідчені господарки кладуть рулон туалетного паперу в холодильник – ви будете здивовані.