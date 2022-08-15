Простий трюк, як легко можна охолодити напій за 2 хвилини: холодильник не знадобиться

Літня спека швидко нагріває напої, роблячи їх менш смачними та охолоджуючими

Влітку, особливо в спекотну погоду, хочеться вгамувати спрагу смачним прохолодним напоєм. Звичайно, можна приготувати популярний у цей час охолоджуючий "Мохіто", проте якщо він вам не до смаку, а п’єте ви тільки чай або каву, тоді цей лайфхак вам обов’язково знадобиться.

Використовуючи цей метод, ви зможете охолодити будь-який напій за 2 хвилини, пише Ukr.Media. Холодильник не знадобиться, а ось вода, лід та сіль обов’язкові.

Як охолодити напій за дві хвилини

Заповнюємо товсту скляну миску водою та льодом. Засипаємо лід і заливаємо воду в пропорції 50/50 так, щоб пляшка або банка поринула повністю. Додаємо щіпку солі у воду. Укладаємо напої в розчин і швидко розмішуємо. Чекаємо 2 хвилини. Температура має значно знизитися. Наливаємо холодний напій у склянку та насолоджуємося прохолодою!

Зазначимо, що при спекотній погоді особливо хочеться освіжаючих напоїв і страв, наприклад, натурального лимонаду або холодника, який вгамовує спрагу.

Раніше "Телеграф" також писав, як приготувати домашній український квас із сушених яблук за старовинним рецептом.