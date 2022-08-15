Найшвидший і найпростіший спосіб позбутися тарганів раз і назавжди: потрібен 1 простий продукт

Впоратися з тарганами можна за допомогою саморобної приманки

Прибирання з певними ефірними оліями може стати профілактикою проти тарганів у будинку. Але також їх можна позбутися за допомогою пастки, яку легко зробити своїми руками. Що важливо, вам не потрібно витрачати багато грошей, адже головний інгредієнт, напевно, стоїть у вашій шафі.

Таргани можуть стати справжньою проблемою, тому дуже важливо діяти негайно. Про лайфхак із боротьби з цими комахами пише ресурс Express. Несподівано, але ефективно позбутися тарганів можна за допомогою елементарного засобу – харчової соди.

Впоратися з тарганами можна навіть без використання хімікатів. Є кілька ефективних домашніх засобів, які допоможуть позбавитися цих неприємних тварин, і багато з них не шкідливі для дітей або домашніх тварин.

Для тих, хто шукає найшвидші і найпростіші способи позбутися цих шкідників, професіонали пропонують використовувати харчову соду. Виявляється, харчова сода — один із найшвидших і найпростіших способів позбутися тарганів раз і назавжди. Крім того, цей засіб, ймовірно, вже є у вашій коморі.

Щоб зробити приманку для тарганів своїми руками, наріжте кубиками жменю цибулі та посипте харчовою содою. Потім помістіть цю закуску в неглибокий посуд там, де ви помітили активність тарганів. Коли таргани споживають харчову соду, вона створює гази у шлунках тарганів, змушуючи їх лопатися.

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