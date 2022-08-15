Від нагару та жиру не залишиться сліду: лайфхак, завдяки якому чайник сяятиме

Відмити чайник можна навіть без дорогих засобів

Чайник — один з найпоширеніших приладів на кухні, і він швидко вийде з ладу без регулярного чищення. Важливо не тільки прибирати накип усередині чайника, а й чистити його зовні. Чайники, які ми використовуємо на газовій плиті, особливо схильні до утворення плям і жирних слідів, але є способи позбутися їх назавжди.

Про лайфхак з очищення чайника пише видання Express. Декілька підручних засобів допоможуть вам позбутися нагару, слідів від жиру та інших забруднень. Що важливо, вони стоять копійки, а деякі, напевно, вже знаходяться на вашій кухні.

Для очищення чайника використовуйте суміш звичайного оцту, засоби для миття посуду та харчової соди. Перед початком роботи завжди надягайте рукавички, щоб захистити шкіру від води, жиру та олії.

Для початку наповніть велику миску гарячою водою і додайте трохи засобу для миття посуду. Помістіть чайник, що пригорів, у воду і дайте на замочування мінімум 20 хвилин. Якщо у вас є час, краще залишити прилад в розчині на пару годин. Після того, як чайник замочиться, насипте у воду півсклянки харчової соди і спостерігайте, як вона шипить. Візьміть вологу губку або щітку і видавіть трохи засобу для миття посуду, щоб видалити стійкі плями. Чайник у цей час має перебувати у воді.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як прочистити раковину від будь-яких засмічень: ТОП-10 способів, які реально працюють Усунути засмічення в раковині на кухні та у ванній можна різними способами: дізнайтеся найпопулярніші та найпростіші.

Для слідів, які не видаляються методом замочування та чищення, використовуйте оцет. Для цього ви можете або покрити поверхню харчової содою та полити її оцтом, або приготувати пасту для точкової обробки чайника. Додайте кілька крапель оцту в одну чашку харчової соди, доки не вийде густа паста. Після нанесення потрібно буде почекати деякий час, доки не відбудеться хімічна реакція. Потім змийте засіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, який незвичайний лайфхак допоможе швидко впоратися із жиром на кухні. Є один усім відомий засіб, який за секунди розщепить жир, і ваша кухня сяятиме від чистоти.