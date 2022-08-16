Морозилка не потрібна: як легко прибрати жуйку з одягу

Якщо майку чи шорти ще можна запхати в морозилку, то що робити з пуховиком?

Бувають у житті такі ситуації, коли через недбалість оточуючих страждаємо ми. Наприклад, хтось залишив жуйку на лавці, а хтось потрапив у цю липку пастку. Що ж робити у такому разі?

Одним з найпоширеніших способів позбавлення цієї неприємності є морозилка. Брудну річ поміщають у холод на кілька годин, а потім жуйку легко прибрати за допомогою ножа. А якщо жуйка приклеїлася до пуховика? Не пхати ж його в морозилку.

Для таких випадків є особливий спосіб, який справляється не гірше, пише belnovosti. Врятувати забруднений одяг можна, скориставшись звичайною праскою.

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Як позбутися жуйки на одязі

Річ, до якої прилипла жуйка, пропрасуйте з виворітного боку на тій ділянці, де знаходиться шматок, що прилип. Зазначимо, що не потрібно нагрівати праску максимально, достатньо середньої температури. Також не забудьте підкласти під жувальну гумку серветку або шматочок паперу, щоб коли вона розтане, приклеїлася до нього.

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