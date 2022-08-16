Як видалити плями від фруктів та ягід без сліду: є маленька хитрість

Яскраві, насичені та уїдливі плями від фруктів, ягід та овочів можна вивести з тканини за допомогою звичайних засобів, але є секрети.

Літо багате на смачні плоди – настільки соковиті, що на одязі та на скатертині дуже швидко з’являються бризки та плями. Загальновідомо, що фруктовий та ягідний сік міцно та надовго в’їдаються у волокна, а тому вивести такі плями буває дуже складно.

Телеграф поділиться з вами простими секретами, як і чим, а головне — коли можна вивести плями з улюбленої блузки, шорт, штанів або скатертини від різних продуктів.

Метод, який надійно бореться з будь-якими плямами

Якою б не була пляма, є одне головне правило на всі випадки життя – швидкість обробки тканини. Чим швидше ви почнете процес виведення плями, тим більше шансів, що вона піде безслідно. Тож не відкладайте на завтра, а займіться одягом відразу, як тільки на нього потрапили фруктові або ягідні бризки.

Плями від фруктів та ягід видаляє лимонний сік

Фруктові, овочеві та ягідні плями допоможе очистити лимонний сік. Його кислота добре освітлює тканину. Просто натріть заплямоване місце половинкою лимона або лимонною кислотою, розведеною до кашки. А потім виперіть.

Випрати овочеві та ягідні плями з одягу можна милом

Яскраві насичені полуничні, бурякові чи помідорні плями легко видаляються господарським милом. Потрібно тільки не поспішати одразу ж прати, а натерти засобом і залишити на 10 хвилин. Потім прополоскати, посипати лимонною кислотою і знову прополоскати річ у теплій воді.

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