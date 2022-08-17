Як очистити ґрати витяжки різними способами: корисні поради господаркам

Почистити витяжку на кухні можна простими підручними засобами і тоді вона прослужить вам ще довго.

Готувати їжу на кухні важливо не лише смачно та корисно, але ще й у комфортних умовах. Випари, жир і кіптяву, які підіймаються від плити, витають по всій кухні та осідають липким нальотом на меблях та стелі. Щоб цього не відбувалося, більшість господарок застосовують у приміщенні простий та доступний пристрій – кухонну витяжку.

Навіщо потрібно чистити витяжку

Очищуйте покриті нальотом фільтри витяжки щоразу після приготування їжі

Витяжка працює за принципом пилососа і буквально висмоктує з кухні відпрацьоване повітря разом із букетом запахів, виводячи його назовні. Також крізь дрібні осередки сітки проходить велика кількість липких частинок бруду, пилу та жиру, які згодом осідають та накопичуються на поверхні решітки та всередині фільтра. Це може призвести до погіршення роботи і навіть поломки пристрою, тому важливо регулярно і правильно чистити витяжку.

Є безліч ефективних способів, як почистити решітку кухонної витяжки від забруднень просто, швидко та недорого, про які ми вам розповімо у нашій статті.

Чим почистити ґрати фільтрів витяжки на кухні

Для чищення кухонної витяжки можна застосовувати спеціалізовану побутову хімію, яка продається в господарських магазинах і призначена для цих цілей. А ще можна скористатися менш агресивними засобами та іншими перевіреними народними методами.

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Підготовка чищення кухонної витяжки

Перед тим як приступити до прибирання, з метою безпеки вимкніть прилад від електромережі. Посуньте фіксатори, підніміть або зніміть передню панель витяжки, витягнувши її з пазів. Витягніть фільтр витяжки з-під купола. У деяких витяжок може не бути кришки, в цьому випадку можна відразу вийняти один або обидва фільтри. Щоб фільтр і панель не впали, тримайте їх рукою. Якщо знімається труба, що веде до вентиляційного отвору, її демонтують та витягують повітряний фільтр витяжки. Щоб поберегти руки від впливу мийних засобів та гарячої води, працюйте у гумових рукавичках.

Як почистити витяжку на кухні оцтовою кислотою

Оцет добре розчиняє жир

Оцет прекрасно розчиняє жир, тому часто використовується для очищення від різних забруднень. Щоб відмити ґрати, вам знадобиться:

0,5 л 9%-го оцту,

0,5 л теплої води.

Як помити ґрати:

Візьміть відповідний за розміром посуд і змішайте у ньому воду з оцтом. Замочіть у розчині решітку та залиште на 5-6 годин або на ніч. Коли жир і накип розчиняться, добре помийте решітку проточною водою.

Як видалити бруд на кухонній витяжці господарським милом

Перед чищенням господарське мило потрібно подрібнити та повністю розчинити

З жиром, що в’ївся, і брудом на решітці легко впорається звичайнісіньке господарське мило. Цей засіб завжди добре очищає різні види забруднень. Тільки для того, щоб воно справді добре працювало, потрібно почекати деякий час і дати бруду відкиснути та розчинитись.

Для початку натріть на дрібній тертці невеликий шматочок господарського мила. Залийте гарячою водою і потримайте, щоб мило повністю розтануло. Потім замочіть у розчині брудну решітку від кухонної витяжки, залиште її на 1-2 години, щоб жир відмок. Потріть решітку щіткою і прополощіть у звичайній воді.

Чищення решітки витяжки від жиру канцелярським клеєм

Витяжка відмиється від старого жиру за допомогою силікатного клею

Якщо на решітці застарілий жир, що в’ївся, ніяк не хоче відходити, можна спробувати посилити попередній метод, додавши до мила силікатний клей. Вам знадобиться:

шматочок господарського мила;

100 г рідкого канцелярського клею;

1 л води.

Як відмити грати витяжки: покрокова інструкція

У каструлю налийте воду і доведіть до кипіння. Додайте натерте господарське мило та силікатний клей, перемішайте, проваріть пару хвилин і вимкніть вогонь. Помістіть решітку від витяжки на лист, залийте гарячим мильним розчином і залиште на 15-20 хвилин. Будьте обережнішими, щоб від високої температури не розплавився пластик. Потім щіткою або жорсткою губкою з решітки легко змивається жир і бруд, що розплавився.

Як чистити витяжку від жиру содою

Сода добре видаляє будь-які забруднення

Налийте в широку місткість, можна в лист, гарячу воду, щоб грати змогли повністю покритися. Додайте 1/4 склянки харчової соди та трохи рідини для миття посуду. Розмішайте рідину, щоб все розчинилося та утворилася піна. Повністю занурте у розчин сітку витяжки на 30-60 хвилин. Потім очистьте її губкою або щіткою і добре промийте в проточній воді.

Спосіб очищення бруду з витяжки за допомогою гірчиці

Бруд з ґрат видаляє гірчиця

Загальновідома властивість гірчиці розщеплювати жир, а тому вона застосовується як засіб, що чистить і дезінфікує. Для чищення вам знадобиться:

3 ст. ложки гірчичного порошку,

3 ст. ложки 9%-го оцту,

1 ч. ложка рідини для миття посуду,

трохи гарячої води.

Як відмити витяжку: покрокова інструкція

Змішайте усі інгредієнти. Розведіть їх гарячою водою до консистенції сметани. Нанесіть засіб на поверхню ґрат і залиште на 30-60 хвилин. Змийте бруд із поверхні решітки губкою або щіткою.

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Упорядкувати брудну поверхню витяжки допоможе лимонна кислота

Лимонна кислота непогано роз’їдає навіть застарілий бруд, кіптяву та жир.

У широку місткість, в яку повністю помістяться решітки витяжки, залийте літр гарячої води. Додайте у воду 3-4 столові ложки лимонної кислоти і розмішайте до повного розчинення. Помістіть у розчин решітки витяжки, накрийте кришкою, щоб вони пропарилися, і залиште на годину. За цей час лимонна кислота розчинить забруднення. Після цього грати помийте від жиру щіткою з додаванням невеликої кількості мийного засобу для посуду.

Очищення кухонної витяжки нашатирем

Бруд, сліди жиру і кіптяви, а також інші забруднення з витяжного пристрою можна легко прибрати за допомогою нашатирного спирту.

Помістіть грати витяжного пристрою у щільний герметичний пакет. Прямо в ньому рясно розпорошіть з пульверизатора нашатирний спирт. Закрийте пакет та винесіть на вулицю або на балкон на 5-6 годин, а краще на ніч. Потім ретельно помийте ґрати під водою за допомогою звичайної губки чи щітки.

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Як видалити свіжі забруднення з фільтра витяжки посудним засобом

Якщо побутовий прилад експлуатувався не дуже довго, всього 1-2 місяці, і фільтр витяжки від жиру ще не встиг забруднитися, легко відчистити його допоможе засіб для миття посуду.

На літр гарячої води буде достатньо 1 столової ложки засобу. Налийте його в лист і занурте забруднений фільтр на 1-2 години. Потім дістаньте сітку, що відмокла, і очистьте за допомогою жорсткої щітки. Якщо жир залишився, повторіть процедуру ще раз. Потім промийте фільтр у проточній воді.

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