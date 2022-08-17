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Що робити, щоб яблука не темніли під час приготування: прості хитрощі, які ви повинні знати

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як зробити, щоб яблука не темніли при нарізанні
Як зробити, щоб яблука не темніли при нарізанні

Ваші фруктові салати та страви з яблучною начинкою більше не виглядатимуть пожовклими та неапетитними

У свято Яблучного Спасу чи не головне блюдо на столі – це яблука. Вони входять у рецепти багатьох частувань, десертів, нарізок та салатів. Але, на жаль, подрібнені шматочки яблук буквально за лічені хвилини темніють на очах.

Насправді вони не псуються: стикаючись з повітрям, так виявляє себе залізо, якими багаті яблука. Це корисно для здоров’я, але апетитний і привабливий вид частування при цьому часто втрачається.

"Телеграф" вирішив поділитися з вами кількома корисними лайфхаками, що потрібно робити з нарізаними яблуками, щоб вони миттєво не темніли, доки ви займаєтеся іншими продуктами.

Чим обробити яблука, щоб вони не темніли при нарізанні: поради господиням

  • Лимонний сік. Загальновідома хитрість – збризкати лимонним соком нарізані яблучні шматочки. Для цього зійде як свіжий, так і консервований сік. А ще підійде сік лайма.
  • Підкислена вода. Якщо яблука самі по собі вже кислі, то знизити цю концентрацію можна, розвівши лимонний сік або лимонну кислоту кип’яченою водою. Скибочки яблука опускають у підкислену воду на хвилину і відкидають на друшляк.
  • Солоний розчин. Несподіваний консервант для солодких яблук, але також цілком надійний. Він підійде для яблук, які готуються до салату. Зробіть розчин чайної ложки солі в літрі води та опустіть у нього скибочки на 5 хвилин, а потім добре промийте чистою водою.
  • Газований напій. До складу солодких газованих напоїв входить лимонна кислота. Якщо залити ним яблучні шматочки на 3-4 хвилини, вони ще довго залишаться свіжими та апетитними.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шарлотки з яблуками, яку можна приготувати напередодні Яблучного Спасу. А ще розповідав, як зробити мариновані пікантні яблука на зиму.

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#Яблука #Лайфхак