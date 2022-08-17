Як зберігати сир, щоб він довго залишався смачним: головні правила та маленькі хитрощі

Щоб сир не псувався і довше залишався смачним та свіжим, багато господинь застосовують цікаві лайфхаки.

Нещодавно куплений шматочок сиру став не таким смачним, змінив запах і навіть встиг покритися білим нальотом? Можливо, він ще згодиться у гарячих стравах, салатах чи сирних соусах. Але як звичайну нарізку використовувати його вже не захочеться.

"Телеграф" знайшов кілька корисних порад і лайфхаків, як правильно зберігати сир, щоб не тільки не допустити його псування, але й зберегти оригінальний смак та привабливий вигляд. Це допоможе вам уникнути повтору помилок у зберіганні цього пікантного та недешевого кисломолочного продукту.

Не пропустіть термін придатності

Якщо ви напишете маркером або приклеїте на упаковку з сиром наклейку з датою покупки, слідкувати за терміном придатності буде набагато простіше.

Оптимальна температура для сиру

Сири важливо зберігати за температури повітря 3-8°C. Це може бути холодильник, підвал чи льох. Уникайте різких перепадів температури, щоб сир не змінив свою структуру і смак. А ось морозилка може зіпсувати його консистенцію.

Не всякий посуд придатний для зберігання

Тримати сир можна в пергаменті, а також скляному, керамічному, емальованому посуді. А ось пластик зовсім не рекомендується для тривалого контакту із сиром.

Сир має бути закритим

Якщо поблизу лежать ароматні продукти, сир без упаковки обов’язково натягне навколишні запахи, і змінить свій власний.

Як зберігати сир у пакеті

Продукт не варто залишати в поліетилені довше, ніж на 2-3 дні, інакше він може стати липким та запліснявіти. Краще спочатку помістити його в папір, а вже потім у пакет. А ще покладіть разом із ним шматочок цукру – це вбереже сир від плісняви.

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Як правильно подати сир

Дістаньте сир заздалегідь, приблизно за 1 годину — він відновить свій природний запах і смак. А ось нарізати сир краще безпосередньо перед подачею на стіл.

Зробіть сирні чіпси

Якщо ви бачите, що не зможете витрачати куплений сир, радимо його висушити, нарізавши тонкими слайсами та розклавши на тарілці. Так сир затвердіє, покриється крапельками олії та стане схожим на чіпси. Він набуде своєрідного смаку, але такий спосіб збереже його від псування.

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