Як розтопити зацукрований мед: кулінарні лайфхаки, які стануть у нагоді кожній господині

Не біда, якщо мед перетворився на кристали – його можна знову повернути до початкового рідкого стану.

Навіть найрідкіший і якісніший мед згодом може кристалізуватися. Такі закони фізики, які ніхто не скасовував. Просто надмірна кількість цукру перетворюється на твердий стан. Мед від цього не псується і не втрачає своїх корисних властивостей, але часто він потрібен саме в рідкому вигляді.

"Телеграф" ділиться з вами простими та корисними лайфхаками, як у домашніх умовах нешкідливо та просто розтопити мед, щоб повернути його в рідкий стан. Адже комусь він потрібний для кулінарного чи народного рецепта. Хтось використовує мед як маски. А діти, наприклад, просто люблять їсти рідкий мед більше, ніж зацукрований.

Як розтопити мед природним шляхом

Найпростіший і водночас найдовший спосіб, коли з медом нічого не доведеться робити. Взимку мед можна поставити біля опалювального приладу, а влітку – на теплий балкон. Періодично повертайте банку різною стороною і стежте, щоб на мед не потрапляли прямі сонячні промені. Протягом кількох годин мед самостійно почне розморожуватися.

Як повернути меду рідкий стан за допомогою водяної лазні

Це швидший спосіб і тому найпопулярніший. Вам знадобляться дві каструлі – більша і менша. У велику налийте воду та поставте на вогонь. А меншу помістіть таким чином, щоб її дно та стінки поринало у воду, але не торкалися дна великої каструлі. Для цього на дно покладіть кружальце для стерилізації банок або просто зачепіть маленьку каструлю ручками за стінки. Поставте в цю конструкцію банку з медом і стежте за температурою води — вона повинна бути не вищою за 40-50 градусів.

Як розтопити мед у мікрохвильовій печі

Для кулінарних цілей можна розтопити мед у НВЧ-печі. Виставте потужність мікрохвильової печі, яка забезпечить повільне нагрівання до 40 градусів. Достатньо 300-400 Вт. Через кожні 20 секунд заважайте мед, поки досягнете потрібної консистенції.

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