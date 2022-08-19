Як швидко почистити мікрохвильову піч: найефективніші способи

Ці методи справляються як із середніми, так і сильними забрудненнями.

Мікрохвильова піч — це один із найнеобхідніших помічників на кухні. Однак, щоб техніка завжди добре працювала, її потрібно правильно доглядати. У цій статті ми розповімо про найефективніші способи, як швидко очистити мікрохвильову піч від різних забруднень. Зазначимо, що для цього знадобляться зовсім недорогі кошти, які є на кожній кухні.

При регулярній експлуатації на стінках побутової техніки накопичується бруд і НВЧ-піч починає погано пахнути і навіть може спалахнути через товстий шар жиру. Якщо проблему затягнути, то від забруднення буде важко позбутися тільки за допомогою ганчірки та засобу для чищення.

Щоб не витрачати на чистку мікрохвильової печі кілька годин, можна скористатися перевіреними "народними" засобами та способами, які впораються з будь-якими забрудненнями всього за 5 хвилин.

Способів, як позбавитися жиру в мікрохвильовій печі, існує велика кількість

Приступаючи до цієї процедури, не забувайте про деякі правила, які краще не порушувати, щоб не зіпсувати свою техніку:

Мити техніку потрібно з мінімальною кількістю води, інакше можна завдати шкоди вологочутливим електронним елементам; Не потрібно застосовувати жорсткі губки, що дряпають; Агресивні хімічні склади можуть зашкодити поверхню; Перед капітальним чищенням прилад краще від’єднати від живлення.

В цілому, дбайливе ставлення до цього побутового гаджета забезпечить тривалий термін роботи приладу та його безпечне застосування для сім’ї.

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Як почистити мікрохвильову піч содою

Все, що для цього потрібно — це звичайна сода. Зазначимо, що цей білий порошок здатний усунути навіть важкі забруднення за дуже короткий проміжок часу, пише prostoway.

Змішайте 2 столові ложки соди із 200 мл води. Добре все перемішайте і помістіть у мікрохвильову піч на 5 хвилин. Консистенція почне нагріватися і внаслідок чого брудні плями почнуть легко відшаровуватись.

Після цього просто протріть вологою ганчіркою внутрішню поверхню мікрохвильової печі. Для більшої ефективності ганчірку або губку можна змочити в цьому розчині.

Для більшої ефективності до соди можна додати 1 ст. лимонної кислоти. Суміш можна використовувати як усередині приладу, так і зовні.

Сода у поєднанні з лимонною кислотою відмінно бореться з жиром та забрудненнями.

Крім цього, соду можна змішати з лимонною кислотою або перекисом водню для усунення стійких плям і сильних запахів у свч-печі. Для цього суміш потрібно поставити всередину і розігрівати буквально 5 хвилин, або можна застосовувати в холодному вигляді для протирання мікрохвильової печі.

Як очистити мікрохвильову піч за допомогою лимона

Візьміть глибоку миску, яку можна нагрівати в мікрохвильовій печі. Покладіть у неї лимон, який наріжте заздалегідь маленькими шматочками. Посипте фрукт трьома ложками соди та додайте воду. Доведіть засіб у стан однорідної маси.

Після цього розігрійте отриманий засіб протягом п’яти хвилин на максимальній потужності. Після закінчення часу, приберіть тарілку і протріть мікрохвильову піч усередині будь-якою ганчіркою. Від бруду, жиру та неприємного запаху не залишиться і сліду.

Лимон допоможе прибрати жир з мікрохвильової печі

Як відмити мікрохвильову піч від жиру та бруду лимонним соком

Для того, щоб приготувати "засіб" для миття мікрохвильової печі, вам знадобиться вода та лимонний сік, повідомляє портал belnovosti. Глибоку миску, яку можна ставити в мікрохвильову піч, наповніть водою і додайте в неї пару столових ложок лимонного соку.

Поставте миску в мікрохвильову піч і увімкніть її на 10 хвилин. Після пройдіть сухою ганчіркою по внутрішній частині техніки.

Також варто відзначити, що цитрус допомагає позбутися не тільки забруднень, але й будь-яких неприємних запахів, які з’являються в результаті регулярної роботи НВЧ-печі.

Лимонний сік також гарний у чищенні свч-печей

Як почистити мікрохвильову піч лимонною кислотою

Вам знадобиться миска, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі, 2 склянки води, лимонна кислота, губка, ганчірочка або паперовий рушник, передає lifehacker.

Налийте в миску воду, всипте 1-2 ложки лимонної кислоти і ретельно перемішайте. Поставте суміш у мікрохвильову піч і включіть її на повну потужність.

Для усунення свіжих жирових плям достатньо гріти розчин 5 хвилин, для застарілих – 15 хвилин. Через цей час відкрийте дверцята, дістаньте миску та протріть прилад зсередини.

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Як почистити мікрохвильовку оцтом

Цей спосіб здатний видалити навіть найстійкіший наліт, у тому числі і жировий. Вам знадобиться 3 столові ложки оцту, тарілка, 1-1½ склянки води та губка для протирання техніки. Зазначимо, що перед чищенням краще відкрити вікно, щоб випаровування оцту не нашкодили вам.

Влийте оцет у миску з водою і нагрівайте розчин у мікрохвильовій печі 5–10 хвилин на максимальній потужності. Після закінчення часу зачекайте ще 10 хвилин і тільки потім відкрийте дверцята і очистьте бруд губкою. Не вмикайте електроприлад до повного висихання.

Нагадаємо, що оцет не підходить для очищення мікрохвильової печі з емальованою поверхнею.

Як почистити мікрохвильову піч рідиною для миття посуду

Миючий засіб, яким ви миєте посуд, підійде і для чищення свч-печей

Зазначимо, що цей засіб допоможе позбавитися легких забруднень. Візьміть губку, воду та рідину для миття посуду.

Покладіть в мікрохвильову піч змочену водою губку і налийте на неї трохи рідини для миття посуду і добре спіньте. Встановіть НВЧ-піч на мінімальну потужність та увімкніть буквально на 20–30 секунд.

Через цей час просто протріть мікрохвильову піч зсередини цією ж губкою, і змийте піну чистою водою.

Як помити мікрохвильову піч господарським милом

Господарське мило неприємно пахне, але воно чудово відмиває навіть застарілі жирові плями і плюс до всього знищує шкідливі бактерії, пише cleanipedia. Натріть половину мильного брусочка на тертці, додайте трохи води і збийте все це в мисці виделкою, щоб вийшов насичений розчин з пишною піною.

За допомогою губки нанесіть піну на внутрішні стіни, закрийте дверцята і трохи постояти. Потім зніміть бруд серветкою і повторіть процедуру ще один раз, якщо не вдалося прибрати все з першого. Після цього протріть стінки вологою серветкою.

Варто зазначити, що бажано проводити подібне прибирання в мікрохвильовій печі ввечері, щоб залишити дверцята приладу відкритими до ранку, щоб все добре провітрилося до приготування їжі.

Як очистити мікрохвильовку пором

Вам пощастило, якщо ваша техніка оснащена функцією очищення парою, адже це найлегший спосіб почистити мікрохвильову піч. Під впливом пари засохлі плями, шматочки їжі, що налипли до поверхонь, жирові бризки розм’якшуються і їх легко прибрати серветкою. Якщо такої функції немає, то проробіть те саме, тільки вручну.

Відмити мікрохвильову піч від жиру можна за допомогою звичайної води — це найпростіший і безпечніший засіб. Однак такий спосіб підходить лише для видалення легких забруднень.

Легкі забруднення можна відмити звичайною водою

У широку миску налийте більше води і поставте в мікрохвильову піч на 5-8 хвилин на максимальну потужність. Після відключення дверцята потримайте закритими ще хвилин 15, а потім дістаньте тарілку і протріть внутрішню поверхню сухою ганчіркою.

Що не можна робити під час чищення

Мало просто вибрати один із способів і провести чищення. Підготовка до процесу збирання також є вкрай важливою. Щоб не пошкодити поверхні приладу, бажано дотримуватися таких правил при очищенні мікрохвильової печі:

Не чистість мікрохвильовку оцтом постійно. Цей засіб може пошкодити емальоване покриття стін побутової техніки.

Відмовтеся від кислотних засобів, адже вони дуже агресивні і можуть зіпсувати мікрохвильову піч.

Для чищення приладу вибирайте лише м’які губки та ганчірочки. Металеві щітки залишають подряпини, в які забитиметься бруд;

Не використовуйте меламінові губки для чищення внутрішніх стінок. Їхні частинки можуть залишитися на поверхні, потрапити в їжу та викликати отруєння.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як прибрати запах у холодильнику: список найдоступніших способів Позбутися неприємного запаху в холодильнику можна простими підручними засобами.

Як прибрати неприємний запах

Відмінним засобом проти неприємного запаху страв або гару в мікрохвильовій печі є кухонна сіль. Все, що потрібно зробити, це насипати цю білу спецію в тарілку і поставити на ніч у свч-піч. За цей час сіль вбере всі неприємні аромати.

Як альтернативу солі можна використовувати мелену зернову або розчинну каву. Процедура та ж: на ніч залишити тарілку із зернами або кавовий порошок у мікрохвильовій печі. Кава може перебити навіть сильний запах риби.

Неприємний запах у мікрохвильовій печі прибере звичайну каву

Найстійкіші неприємні запахи легко прибирає активоване вугілля. Все що потрібно зробити — це подрібнити десять таблеток в пил, пересипати порошок на блюдце і залишити його в мікрохвильовій печі на 8-10 годин.

Якщо у вашій мікрохвильовій печі пахне гаром, то на допомогу вам прийдуть трав’яні настої. Вони дуже добре перебивають цей неприємний аромат. Насипте щіпку м’яти, лаванди або евкаліпта в чашку з водою і поставте у мікрохвильову піч на 5 хвилин. Після нехай настій постоїть усередині кухонної помічниці ще на пів години.

Що потрібно робити, щоб мікрохвильова піч залишалася чистою якомога довше

Зберегти мікрохвильову піч чистою і без сторонніх запахів просто. Достатньо своєчасно очищати її від бризок і залишків їжі, що з’явилися, а також дотримуватися деяких "правил".

Розморожуйте їжу тільки в глибоких тарілках, щоб не забруднити піддон мікрохвильової печі.

Накривайте тарілки спеціальним ковпаком, харчовою плівкою або пергаментним папером під час розігріву, щоб нічого не розбризкалося.

Не нагрівайте в мікрохвильовій печі продукти, які можуть вибухнути. Не смажте в ній яєчню та не варіть сосиски.

Після використання НВЧ-печі обов’язково протирайте стінки мікрохвильової печі паперовою серветкою.

Залишайте дверцята відкритими на пару хвилин після нагрівання, щоб вивітрився запах і волога, що залишилася.

Використовуйте мікрохвильову піч виключно за призначенням, щоб вона довше була чистою.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто розігрівати у мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.