Як прибрати затяжку на одязі: простий лайфхак, який має знати кожна господиня

Сховати нитку на улюбленому одязі можна буквально за одну хвилину — і сліду не залишиться.

Як часто буває: вдягли ошатну сукню чи улюблену сорочку, а на одязі раптом хтозна-звідки з’явилася зачіпка, що зіпсувала не лише зовнішній вигляд, а й настрій. Не поспішайте панікувати та засмучуватися!

"Телеграф" поділиться з вами найпростішим лайфхаком, як прибрати затяжку на одязі дуже швидко і непомітно. Цей метод працює як для звичайної тканини, так і для трикотажу, і навіть тонких синтетичних колготок.

Як просто прибрати затяжку на одязі

Візьміть голку і заправте тонку нитку будь-якого кольору. Майте на увазі, чим витонченіша тканина, на якій утворилася зачіпка, тим тоншою має бути голка і нитка – тоді взагалі не залишиться слідів. Зі зворотнього боку одягу вставте голку у тканину точно в місце затяжки. Зверніть увагу, що вводити голку потрібно не вістрям, а вушком. Не витягуйте повністю голку з тканини, а залиште в ній приблизно наполовину. Далі з лицьового боку трохи протягніть нитку з вушка голки так, щоб у вас вийшла невелика петелька. У цю петлю вставте нитку, що стирчить із затяжки. Повністю захопіть петлею затяжки й акуратно потягніть голку назад, на виворітний бік. Таким чином, ви петлею витягнете затяжку на виворот одягу, і на ньому навіть не залишиться сліду.

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