Як відмити скотч від скла, щоб не залишалося слідів: перевірені способи

Всі ці способи допоможуть вам швидко і ефективно впоратися з проблемою "наклейок, що прикипіли" і скотчу.

При покупці нових меблів або посуду на них часто приклеєні цінники, логотипи, етикетки або щось може бути примотане скотчем. Якимось чарівним чином, але ці наклейки зовсім не віддираються, а при спробах це зробити залишають після себе липкий шар, який потім перетворюється на пилозбірник.

Також через те, що багато міст зазнавали обстрілів з боку російських окупантів, щоб захиститися від уламків від розбитих вікон, багато українців заклеювали їх скотчем. А тепер, коли ситуація у цих містах стала спокійнішою, цей скотч треба якось прибирати.

У цій статті "Телеграф" ділиться ефективними способами, які впораються навіть із старим липким слідом.

Що робити, якщо скотч не відклеюється

Перше, що потрібно зробити після тривалого перебування на поверхні скотчу, це скористатися методом "клин клином", тобто використовувати скотч.

Наклейте поверх старого нового скотчу, добре притисніть його, залишивши невелику ділянку, за яку буде зручно потягнути. Зачекайте 5-7 хвилин, а потім різким рухом відклейте скотч. Старий повинен відійти разом із свіжонаклеєним.

Якщо цей метод не допоміг, тобто, як мінімум, ще вісім способів, з якими ви зможете ознайомитися далі. Зазначимо, що більшість із засобів, які використовуються у цих методах, є на кожній кухні.

Як відмити скотч від скла за допомогою спеціальних засобів

Іноді достатньо промити вікна просто ганчіркою або м’якою губкою та водою, добре відтираючи ті місця, де був клей. А щоб полегшити собі роботу, можна додати побутову хімію – засоби для миття вікон та скла.

Також можна придбати спеціальний засіб від скотчу, який продається у магазинах побутової хімії.

Спеціальні розчинники можна знайти у багатьох магазинах хімії

Як відмити сліди скотчу або наклейок за допомогою соди

Місце з клеєм натираємо звичайною содою і залиште на 2-3 хвилини, а потім акуратно брати її вологою ганчіркою. Цей метод робітник, однак, щоб відтерти бруд, потрібно буде попрацювати.

Зазначимо, що наносити соду краще за вологу, розведену з водою до кашкоподібного стану, щоб не подряпати скло.

Сода – ефективний засіб для очищення вікна від клею

Як прибрати сліди скотчу зі скла нашатирним спиртом

Ефективно відмиває сліди на пластикових вікнах нашатирний спирт. Їм можна мити навіть пластикові рами. Зазначимо, що перед початком роботи потрібно надіти рукавички та відкрити вікно на провітрювання.

Як відмити сліди скотчу або наклейок за допомогою фена

Беремо фен, нагріваємо гарячим потоком повітря скотч або наклейку. Далі підчіплюємо її ножем і забираємо настільки, наскільки вийде. Залишки протираємо серветкою, змоченою горілкою. Потім протираємо поверхню насухо.

Під впливом гарячого повітря скотч легко віддерти з вікна

Як відмити сліди скотчу або наклейок за допомогою олії

Якщо ви шукаєте чим прибрати скотч із пластикових вікон без пошкоджень, то цей варіант найкращий, і, щобільше, він цей спосіб підходить для всіх скляних виробів. З мінусів тільки те, що доведеться витратити чимало часу і докласти зусиль.

Візьміть олію і просочіть їм паперову серветку, і покладіть місце з наклейкою чи скотчем, і залиште проти ночі. Після змийте це все гарячою водою за допомогою господарського мила.

Рослинним маслом можна очистити будь-яку скляну поверхню

Як відмити скотч від скла горілкою

Зняти навіть скотч, що дуже в’ївся в поверхню, допоможе горілка, горілчаний розчин або інший спиртовмісний засіб. Проте з такими засобами також варто бути обережнішими.

Як відмити скотч від скла ацетоном

Допоможе зняти залишки скотчу практично з будь-якої поверхні ацетону або схожі засоби: бензин, розчинники, уайт-спірит. Також підійде рідина для зняття лаку. Пам’ятайте, що якщо ви використовуєте один із цих засобів, головне щоб рідина не потрапила на пластиковий профіль.

Нагадаємо, що ці засоби мають досить різкий запах, тому, перш ніж їх використовувати, слід відкрити вікна. А щоб на вікнах не залишився їдкий запах, ретельно промийте їх після.

Розчином з ацетону легко прибрати сліди клею від скотчу

Як відмити скотч від скла зубною пастою

Ще один засіб, чим можна відмити скотч від вікна, яке точно є у кожного будинку, – зубна паста. Її слід нанести на 10-15 хвилин, а потім змити звичайною або мильною водою.

Засіб добре тим, що допомагає не тільки видалити клейовий шар, а й невеликі залишки скотчу, а поверхня при цьому залишається неушкодженою.

Чим не можна відмивати скотч

Крім всього вищесказаного, важливо використовувати тільки матеріали, які не зашкодять самим вікнам. Наприклад, категорично не можна користуватися:

абразивними порошками та металевими щітками, тому що на склі залишаться подряпини;

їдкими кислотними чи лужними засобами;

сліди від клею на матовому склі краще не чистити ацетоном та іншими розчинниками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.