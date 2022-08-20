Ось чому ви повинні додати гліцерин у пральну машину: лайфхак від хитрих господинь

Переваги гліцерину можна використовувати під час прання

Гліцерин — це універсальний засіб, який можна використовувати для різних завдань. Він цінується в косметичній промисловості, а також в домашньому господарстві, у тому числі під час прання. Виявляється, гліцерином можна замінити традиційний кондиціонер для білизни.

Кожен, хто користується пральною машиною, мріє про те, щоб витягнута з неї білизна була м’якою та гладкою. Саме в цьому випадку допоможе гліцерин, який здатний пом’якшити білизну, пише bb.

Замість кондиціонера для білизни просто налийте в контейнер гліцерин. Двох столових ложок буде цілком достатньо.

Як діє гліцерин, залитий у пральну машину

Гліцерин пом’якшує воду та тканини, що полегшує звільнення від забруднень на матеріалі. Річ після прання стає м’якою та ніжною. Гліцерин також полегшує прасування одягу та зменшує неприємну статичну електрику.

Нагадаємо, що прибрати запах у пральній машинці можна за допомогою піни для гоління, а також копійчаного аптечного антисептика — хлоргексидину.