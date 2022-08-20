Цей копійчаний засіб прибере наліт в унітазі всього за кілька хвилин: проста хитрість

Через жорстку воду унітаз втрачає свій доглянутий зовнішній вигляд

Іноді дорогі миючі засоби не завжди можуть впоратися з накопиченим нальотом в унітазі. Він виникає через досить жорстку воду, і навіть не очищається при регулярному прибиранні.

У цьому випадку слід скористатися бюджетним способом, завдяки якому унітаз відмиється буквально за кілька хвилин, пише belnovosti.

Як відчистити унітаз від нальоту

Усього знадобиться білизна в таблетках (беремо одну штуку і подрібнюємо), маленька ложка будь-якого мийного засобу та пара ложок води.

Додаємо до подрібненої таблетки білизни мийний засіб та воду. Доводимо суміш до стану однорідної маси та розподіляємо по поверхні сантехніки. Якщо є плями, що в’їлися, то обробляємо їх за допомогою губки або йоржика. Чекаємо кілька хвилин. Потім натискаємо на злив та оцінюємо результат.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.