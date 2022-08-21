Як помити вікна без розводів: найкращі поради

Щоб скла радували чистотою та прозорістю, необов’язково застосовувати сувору хімію, є безліч підручних засобів.

Розводи на склі – головне завдання, яке часто з’являється після миття вікон. А особливо тоді, коли доводиться знімати зі скла скотч. Адже вікна не дарма вважаються очима будинку. Якщо вони чисті та прозорі, то в домі і на душі буде світлішим і радіснішим.

Як помити вікна без розводів: корисні поради та способи

Ідеально помити вікна без розводів насправді можна. Є кілька хитрощів і різних способів, як позбутися плям на склі.

Як мити рами, щоб вікна були чистими

Перш ніж починати безпосередньо миття скла, для початку добре вичистіть саму раму. Річ у тому, що бруд у куточках та щілинах сприяє швидкій появі розводів на вікні. Стики стулок рам зручно очищати від пилу та бруду за допомогою зубочисток та ватяних паличок.

Як помити вікна за допомогою оцту

Для цього вам знадобиться:

2 ст. ложки 9%-го столового оцту;

1л чистої води.

Отриманим розчином протріть брудне скло, а потім ще раз протріть його чистою ганчіркою.

Оцет добре справляється із брудом та очищає вікна.

Як помити вікна без розводів нашатирем

Звичайний нашатирний спирт — також відмінний засіб для прибирання та миття вікон. Він прибирає всі розводи та плями на шибках.

Зробіть розчин у пропорції:

15 мг нашатирного спирту;

1 л води.

Змочіть чисту ганчірку в розчині та протріть брудні вікна.

Працюйте у гумових рукавичках, щоб уберегти руки від роздратування.

Як помити вікна без розводів за допомогою крохмалю

Вам знадобиться:

1 ст. ложка крохмалю;

1 л води.

Розведіть крохмаль водою, змочіть ганчірку та відітріть скло. Потім чистою ганчіркою зітріть залишки крохмального порошку, і протріть насухо.

Щоб відмити вікна без розводів, скористайтесь картопляним крохмалем.

Помити вікна без розводів допоможе нашатир із крохмалем

Нашатирний спирт у поєднанні з картопляним крохмалем також допомагає боротися із розводами на склі. Щоб помити вікна, вам знадобиться:

50 мл аптечного нашатирного спирту;

50 мл столового оцту;

2 л води;

15 мг картопляного крохмалю.

Змішайте всі інгредієнти до розчинення та протріть вікна серветкою, змоченою цим розчином.

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Мило прибирає бруд та розводи на склі

Візьміть шматочок мила і натріть його на тертці. Розведіть мило теплою водою та перемішайте до повного розчинення. Намочіть ганчірку мильним розчином і промийте вікна. Прополосніть ганчірку у чистій воді та протріть скло. Потім протріть вікна насухо.

Мильний розчин використовується і для чищення рам, і для миття скла.

Як зробити вікна без розводів за допомогою крейди

Крейдяний розчин – також добрий засіб для миття вікон. Він без проблем прибирає бруд, розводи та плями. Для його приготування вам потрібно:

3 ст. ложки порошку крейди;

1 склянка теплої води.

Влийте воду в крейду і перемішайте. Нанесіть ганчіркою засіб на скло. Залишіть на деякий час, а потім зітріть сухою серветкою.

Засіб для миття посуду помиє шибки без розводів

Стійкий бруд та жирні розводи відмінно йдуть зі скла після обробки засобом для миття посуду. Наберіть трохи рідини або гелю на мочалку і помийте скло, як звичайний посуд. Потім візьміть суху чисту серветку та протріть вікна.

Як боротися з розводами на вікнах за допомогою гліцерину

У холодну пору року добре обробляти вікна сумішшю гліцерину зі спиртом. Для цього потрібно дотримуватись пропорції 1 до 10. Цей засіб завадить конденсату осаджуватися на склі і довше збереже ваші вікна чистими.

Як мити вікна без розводів кухонною сіллю

Звичайна сіль допомагає боротися із розводами на вікнах. Крім того, слабкий розчин кухонної солі рятує вікна від зледеніння взимку, коли погода снігова та холодна. Однак майте на увазі, що сіль притягує та затримує в собі вологу.

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