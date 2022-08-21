Як відбілити емальовану каструлю зсередини: простий і недорогий засіб

Терпіння та цей "народний" метод допоможуть відновити вашу каструлю.

Нагар, який виникає на каструлі в процесі приготування їжі, — це проблема, з якою стикається кожна домогосподарка. В результаті посуд стає неохайним, і виглядає так, начебто йому вже років 100. Однак із цією проблемою дуже легко впоратися.

Оскільки використовувати агресивні методи для емальованого посуду не можна, щоб не пошкодити поверхню, важливо вибирати щадний засіб. Як його приготувати, пише belnovosti. Цей простий і недорогий засіб дозволить швидко приведе ваші каструлі до ладу і поверне їм початковий вигляд.

Як відмити емальовану каструлю

Заповніть каструлю водою під крана і поставте її на плиту. І доки вода не нагрілася, додайте в рідину пару ложок відбілювача. Найкраще вибирати порошкоподібний засіб. Також можна використовувати і білизну (кількість теж).

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Дочекайтеся кипіння і засікайте рівно дві хвилини. Зазначимо, що від плити краще не відходити у цей час, щоб рідина не втекла. Ідеально, якщо ви помішуватимете засіб до його закипання.

Злийте рідину, добре сполосніть каструлю під гарячою водою і насолоджуйтесь чистим і красивим посудом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати нагар із праски. Це можна зробити в домашніх умовах за допомогою лише одного інгредієнта.