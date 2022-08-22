Як позбутися мурах у будинку: ефективні способи боротьби з комахами

Завдяки цим коштам, боротьба з мурахами стане набагато простіше, а комахи геть-чисто забудуть дорогу у ваш будинок.

Мурахи – це вічне лихо кухонь та приватних будинків, проте це ще не означає, що якщо ви живете у багатоквартирному будинку, вам ця проблема не загрожує. На жаль, але атакам мурах схильні практично всі будинки. Погодьтеся, не дуже хочеться ділити свою квартиру з цими комахами

Зазначимо, що основною причиною появи мурах у приміщенні — це недотримання чистоти в будинку, проте буває і таке, що вони можуть мігрувати від сусідів або "приїхати" з вулиці на вашому одязі або на тваринах, якщо такі у вас є.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповість про найпоширеніші причини появи цих комах, а також ми зібрали для вас прості, але дуже ефективні способи та засоби, які допоможуть вам очистити свій будинок від мурах і, щобільше, запобігти їх появі.

Чому в будинку заводяться мурахи

Здебільшого мурахи з’являються на кухні, адже саме там завжди багато їжі, яка й приваблює цих комах до хати. Оскільки мурахи шукають джерела їжі, вони й приходять на кухню, тому перша причина появи мурах — це наявність залишків їжі, наприклад, у щілинах підлоги, біля отворів, через які мурахи можуть проникнути до будинку зовні, пише respect.kharkov.ua.

Друга причина – це комахи можуть просто "прийти" до вас гості від ваших сусідів. Однак все одно, все зводиться до першої причини, адже мурахи "біжать" саме бруд, тобто вони не прийдуть до вас, якщо у вас чисто. Так що, зокрема, остерігайтесь пролитих солодких напоїв або липких цукерок, залишених під комодом або в отворах гарнітуру кухні.

Щоб уникнути появи мурах, важливо дотримуватися на кухні базової чистоти.

Також однією з причин, що мурахи з’явилися в будинку, може бути те, що одного з представників цього виду ви самі принесли з вулиці на своєму одязі, або ж це зробили ваші тварини. У такому разі потрібно швидко позбуватися комах, щоб цей один не привів своїх "друзів".

Як позбутися мурах народними засобами

Чим раніше ви почнете вживати заходів, тим більше шансів, що комах вдасться винищити до того, як вони створять у вашій квартирі колонію, пише "Лайфхакер ". А в цьому випадку позбавитися мурах буде набагато складніше.

Як позбутися мурах, якщо вони тільки з’явилися

По можливості знищіть розвідників шляхом зовнішнього механічного впливу — просто роздавіть їх.

Протріть можливі шляхи їх "подорожі" вашою квартирою розчином оцту або мила (літр води змішайте зі столовою ложкою рідкого мила і парою крапель цитрусової ефірної олії).

Намалюйте бар’єри. На мурашиних шляхах прокресліть безперервну лінію сантиметрової ширини за допомогою потовчених таблеток активованого вугілля, крейди, чорного перцю або куркуми.

Загерметизуйтесь, тобто перекрийте мурахам всі входи та виходи. Для цього перевірте вентиляцію, плінтуса та всі щілини та залийте їх силіконовим герметиком. Як тимчасовий захід може зійти і скотч.

Як позбутися мурах, якщо вони вже обжилися у вашій квартирі

За допомогою борної кислоти

Що-небудь солодке змішайте з декількома краплями борної кислоти, додавши трохи води, і залиште таку суміш у різних місцях кухні. Робочі мурахи понесуть отруєну їжу в мурашник, і кислота зруйнує систему травлення комах зсередини.

Як альтернативу можна використовувати і варіант із солодощами – варений яєчний жовток. Принцип його дії такий самий.

Оцет чи нашатирний спирт

Змастіть всі поверхні на кухні або у ванній, де зазвичай бігають мурахи, нашатирем або оцтом. Завдяки цим речовинам мурахи втратять орієнтири і не зможуть впізнати свої ферменти.

Ви можете використовувати як чисті розчини або розвести їх водою, а потім з пульверизатора обробити гніздо і предмети в будинку. Щобільше, цим розчином необхідно регулярно протирати робочі поверхні, щоб запобігти подальшому проникненню комах.

Харчова сода

Цей білий порошок, потрапляючи в організм мурах, вступає в реакцію з кислотою та комаха вмирає. Змішайте соду з чимось солодким і додайте трохи води. Отриману приманку залиште у важкодоступних місцях будинку.

Ароматерапія

Оскільки мурахи спілкуються за допомогою феромонів та особливих запахів. Вони потрібні комахам, щоб помічати смачну їжу, а вказувати на шкідливу. Також таким чином вони посилають різні сигнали: наприклад, небезпеки або розмножуватися. Тому одним із найкращих способів є перебити їхні запахи на ті аромати, які їм не подобаються. Отже, мурахи не люблять запахи:

м’яти (пучки свіжої або сухої можна розвісити по будинку),

часнику (натріть зубчиком плінтуса та вентиляційну решітку),

камфори,

ромашки (купіть сухі квітки в аптеці та розсипте по периметру житла),

лаврового листа (покладіть пару листків у ящики із запасами крупи),

ароматичних масел гвоздики, лаванди, лимона та апельсина,

якщо ви знайшли, де знаходиться мурашник або мурашники, то можна "потурбувати" мурах, вливши до них розчин з кількох шматочків апельсинової шкірки та близько 120 мл теплої води. Як плюс, у будинку з’явиться приємний цитрусовий запах.

Якщо проводити сеанси ароматерапії регулярно, інших заходів може не знадобитися.

Пастки

Таку приманку можна придбати як готову в спеціальних магазинах, або зробити її самостійно. Подібні приманки потрібно розставити в приміщенні, де знаходяться колонія мурах, і на місця їх ймовірного проходження.

Спосіб "приготування" подібних пасток досить простий. Важливо, щоб у центрі знаходилася ароматна приманка, яка і приваблюватиме мурах, а її краї потрібно обробити таким чином, щоб комахи не змогли вибратися з неї назовні. Наприклад:

Двостороннім скотчем обклейте картонку або аркуш паперу по периметру, а в середину покладіть насолоду, яку можна змішати з отрутами зі способів, написаних вище.

У склянці води розчиніть пару ложок варення. Комахи не зможуть випливти з посудини.

Краї глибокої миски змастіть вазеліном, а покришіть печиво.

Зазначимо, що в такому способі є невеликий мінус, адже подібні пастки знищують лише робітників мурах, які шукають їжу для колонії, а матка та інші комахи продовжуватимуть жити і народжувати нових шкідників.

Хімічна атака

Ринок інсектицидів сповнений всілякими засобами: це спеціальні крейди та пастки, а також це може бути гель, паста або спрей. Вибір досить великий, тому ви зможете вибрати будь-який засіб.

Не забувайте, що використовувати його потрібно суворо за інструкцією, і пам’ятайте про запобіжні заходи: надягайте захисні рукавички і бережіть від отрути дітей і тварин.

ВАЖЛИВО! Завжди очищайте за допомогою мийних засобів будь-які поверхні після того, як видаліть з них мурах, щоб у квартирі не залишався їхній запах, яким можуть пройти й інші комахи.

Як запобігти появі мурах у будинку

Щоб подібних проблем більше не було, найкраще, особливо якщо ви живете у приватному будинку або при виявленні хоча б однієї особи, провести профілактику. Найчастіше — це набагато ефективніше, ніж саме "лікування", пише cleanipedia.

Поради, як запобігти появі мурах у будинку

Перше, що потрібно зробити — це навести абсолютну чистоту на кухні, і стежити за тим, щоб сміття ніде не валялося, а також уникати бруду в зазорах у підлозі та між меблями. Також, у профілактичних цілях можна використовувати спеціальні пастки для мурах.

Крім цього, дотримуючись цих простих порад, то надалі вам і не доведеться позбавлятися від мурах:

Пакуйте будь-яку їжу та продукти, яку не прибираєте у холодильник.

Мийте посуд щодня, а краще після кожного вживання їжі.

Виносьте сміття щодня.

Протирайте зайву воду із робочих поверхонь.

Регулярно підмітайте або пилососьте підлогу, особливо на кухні та під обіднім столом.

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