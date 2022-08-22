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Як позбавитися харчової молі: секрет, завдяки якому вона навіть не з’явиться на вашій кухні

Автор
Ольга Княжевич
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Харчова міль здатна знищити усі запаси продуктів
Харчова міль здатна знищити усі запаси продуктів

Вирішити проблему метеликів можна найпростішою профілактикою.

Навіть ті, кому подобаються метелики, навряд чи прийдуть у захват, помітивши у себе вдома крилатих гостей. Любовування ними закінчиться там, де виявиться зараження личинками і знищення запасів продуктів. Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися платтяної молі. Для цього є проста і дієва порада.

Але міль любить ласувати не лише вовняними светрами та шарфиками у нашому гардеробі. Її найближча родичка не проти покуштувати їжу, яку ми їмо – різні крупи, борошно, насіння, горіхи та інші, в основному, сухі та сипкі продукти. Це відбувається навіть у найчистіших і найакуратніших будинках. Але існує найпростіший спосіб вирішити проблему харчової молі.

Як не допустити появу молі на кухні: лайфхак

Боротьба з міллю – трудомістка і кропітка робота, яка забирає багато часу та сил і при цьому не завжди дає належний результат. Навіть викинувши всі продукти, заражені міллю, ви не зможете повністю прибрати її, адже ці комахи чудово живуть у меблях, щілинах, на стелі та інших затишних куточках.

Багато хто з нас робить запаси – хоч би мінімальні. І ніхто не застрахований від придбання продуктів, заражених личинками молі. Тож у багатьох випадках міль не залазить у крупи і сипучі вдома, а вже від самого початку міститься в них у вигляді яєць, невидимих для ока. Рідше — у вигляді дрібних черв’ячків.

Моль, як і її личинки та яйця, не витримує серйозного впливу температурою і гине. Навіть якщо на перший погляд куплені продукти здаються чистими, їх корисно убезпечити, провівши елементарну профілактичну обробку на вибір:

  • помістіть продукт у морозильну камеру на 3-4 дні;
  • висипте сипучий продукт на деко і прожарте у духовці при температурі 60 градусів 40-60 хвилин.

До речі, ту ж процедуру проводять і з зараженими продуктами, попередньо перебравши і просіявши їх.

Коли продукти знезаражені, їх слід пересипати на зберігання у тару, що герметично закривається. Підійдуть скляні банки, пластикові товстостінні або металеві контейнери зі щільно прилеглими кришками. А ось фабричні целофанові пакети, картон, папір та фольга – погана перешкода для голодної молі.

Раніше "Телеграф" ділився ефективними порадами, як захистити виноград від ос. А ще дізнайтеся, як відлякати мух за допомогою саморобної пастки.

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#Продукти #моль