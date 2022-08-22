Як позбутися неприємного запаху взуття лише за півгодини: елементарний лайфхак

Цей простий ароматизатор спрацює лише на чистому та незаношеному взутті.

Висока температура за вікном, інтенсивні фізичні тренування або просто тривала прогулянка сприяють тому, що взуття починає виділяти не надто приємний, а іноді й смердючий запах. Впоратися з ним складно, але можливо.

Для цього можна взуття випрати, застосувати спеціальні хімікати або вкласти на ніч у кожен кросівок поглиначі запахів у вигляді активованого вугілля, чайних пакетиків або мішечків із содою. Але існує ще один найпростіший спосіб позбутися неприємного запаху, яким поділиться з вами "Телеграф".

Особливо корисною ця порада буде в тому випадку, якщо привести до ладу улюблене взуття потрібно якнайшвидше. А часу на серйозні та тривалі гігієнічні процедури просто немає. Вже за півгодини ви можете вдягати кросівки або туфлі і вирушати далі у справах.

Однак майте на увазі, що цей лайфхак спрацює лише в тому випадку, якщо ноги і взуття свідомо чисті. А специфічний запах спровокував не зовсім якісний матеріал. Інакше ви отримаєте зворотний ефект, і замість аромату посилиться сморід.

Як швидко прибрати неприємний запах із взуття: лайфхак

У боротьбі з небажаним ароматом вам допоможе принцип "клин клином вибивають". А саме, за допомогою ароматизатора, яким може стати будь-яка речовина на вибір:

ароматна олія, нанесена у невеликій кількості на чисті устілки;

свіжі цитрусові скоринки апельсину, лимону чи мандарину, залишені всередині взуття на півгодини;

лавровий лист також чудово перебиває будь-який запах;

ціла чи мелена кориця – відомий ароматизатор;

кавові зерна або мішечок із меленою кавою витягує неприємний запах, надаючи взуттю свого характерного аромату;

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