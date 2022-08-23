Навіщо ставити чашку з рисом у шафу: лайфхак від вправних домогосподарок

У шафах у досвідчених господинь завжди стоїть склянку з рисом, особливо восени.

Дуже часто, особливо восени та навесні, багато домогосподарок стикаються з такою проблемою, як із вогкістю в будинку. Особливо негативно вона позначається в шафах з речами, де з’являється неприємний запах, яким просочуються всі речі. Що ж робити, щоб позбавитися цієї проблеми?

Виявляється, рішення дуже просте, а засіб, який допоможе прибрати неприємний запах у шафі, знаходиться на кожній кухні. Як запевняють досвідчені господині, чашка з рисом, поставлена в шафу, позбавляє специфічного аромату, пише prostoway.

Сирий рис – це відмінний сорбент, який добре вбирає в себе вологу та різні запахи. А що найголовніше, крупа не випускає їх далі, що означає, що неприємні аромати локалізуватимуться тільки в чашці з рисом.

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Також варто відзначити, що якщо крапнути трохи ефірної олії в рис, то в шафі також буде приємно пахнути. Більш того, запах лаванди захистить ваші речі від молі, а свіжості додасть м’ята, лимона або чайне дерево.

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