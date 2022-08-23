Навіщо засипати ложку прального порошку в пилосос: хитрість, яка заощадить гроші та час
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Якщо ви не знали, як ще використовувати пральний порошок у побуті, то ось вам один простий лайфхак із пилососом.
Як виявилося, ця невелика хитрість допоможе підтримувати свіжість і чистоту не тільки в оселі, а й в самих пилозбірниках та фільтрах, адже бруд та частки пилу згодом накопичуються саме у внутрішніх відсіках агрегату, шлангах, трубках, двигуні. Проблема у тому, що вичистити ці елементи дуже складно.
З пральним порошком вдасться заощадити час на прибиранні та гроші на освіжувачах повітря.
Пилосос із пральним порошком
Постарайтеся щоразу додавати в пилозбірник 1-3 ч. л. сухого прального порошку. Замість прального порошку можна покласти в пилозбірник 1-2 ватних дисків, просочених ефірною олією або парфумами.
Раніше "Телеграф" писав, чим замінити пральний порошок. Виходить не лише дешево, а й екологічно.