Як випрати кросівки в пральній машинці: що потрібно робити, щоб зберегти взуття цілим

Щоб кросівки не "розлізлися" після прання в пральній машинці, потрібно дотримуватися кількох правил.

Прання кросівок, особливо білих або навіть світлих, це обов’язкова процедура на жаль, але якщо взуття носити, вона має властивість забруднюватися. Є кілька ефективних способів, як очистити кросівки без прання, проте часто їх просто відправляють у пральну машинку. Розберімося, як це правильно робити.

Як повідомляє prostoway, є 4 важливі правила, дотримуючись які ваше взуття після прання в пральній машинці залишиться цілим, а не розлізеться на частини після 2-3 процедури. Що це за правила.

Чотири правила прання кросівок у пральній машинці

Якщо написано, що прати в машинці не можна — робити це не можна. Не варто нехтувати рекомендаціями виробника.

Перед пранням обов’язково зніміть з кросівок шнурки, щоб вони не заплуталися в барабані, та дістаньте устілки.

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Не варто прати одночасно кілька пар взуття.

Сушіть кросівки на сонці або на теплій підлозі, щоб не відбулася деформація форми та підошви.

Також важливо знати, що взуття не можна прати за високої температури, повідомляє meta. Краще дотримуйтесь показників 30-40 градусів. Сипучий порошок також не варто брати, щоб на взутті не залишалося слідів. Замініть його на рідкі аналоги та гелі.

І ще один важливий момент – прати шкіряні та замшеві кросівки у пральній машинці заборонено. Взуття таких матеріалів можна чистити від бруду тільки вручну.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити так, щоб речі після прання не тьмяніли, а також, що робити, якщо одяг вигорів на сонці.