Використовуючи цей спосіб вам більше не доведеться викидати зіпсовані продукти

І їжа збережеться, і сімейний бюджет заощадиться

Якщо вам не хочеться викидати їжу, у якої закінчується термін зберігання, їй слід просто продовжити "життя". Тим більше, що це актуально на тлі подорожчання продуктів харчування через війну. Зараз люди намагаються запастися найнеобхіднішим, щоб пережити зиму.

Щоби продукти зберігалися довше, а сімейний бюджет економився, продукти можна просто заморозити. Про це пише cpykami. Це можна провернути як із твердою їжею, так і рідкою.

Наприклад, добре заморожується молоко, бульйон, кетчуп, соус, сік. Прекрасно переносить заморозку натерта морквина з цибулею, зелень, багато овочів із грядки.

Також заморозити можна і хліб, і багато інших, вже готових продуктів: наприклад, кашу (тільки рис не рекомендується), котлети (сирі і вже приготовлені), млинці, оладки, засмажку для супу і борщу і навіть смажену або солону рибу (попередньо полити олією).

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті.