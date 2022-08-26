Як вивести жирні плями з одягу: лише один інгредієнт – і проблема зникне, начебто й не було

Видалити жирну пляму з одягу набагато простіше, ніж ви вважаєте.

Часто прання — це кошмарний сон для кожної домогосподарки, навіть попри те, що "епоха" ручного прання вже пройшла. А все тому, що бувають ситуації, коли потрібно виводити з одягу сліди від поту та дезодоранту, плями від трави, шоколаду, вина, кави, а також жирні плями. І саме про останні ми сьогодні хочемо поговорити.

Як повідомляє видання prostoway, жирні плями можна швидко і ефективно вивести віз прання та замочування, якщо відразу скористатися одним "чарівним" способом. Завдяки цьому методу проблема з жирною плямою зникне дуже швидко, начебто її й не було.

Як вивести жирну пляму з одягу

Для того, щоб позбутися жирних плям на одязі без різної "хімії" та прання, свіже місце, де розташувалася пляма, посипте харчовою содою. Після цього покладіть поверх неї папір або серветку, а зверху ще шматочок тканини і пройдіться по речі гарячою праскою. Після струсіть соду.

Також із жирними плямами добре бореться і звичайна сіль. Її потрібно потерти по жирній плямі. Однак це потрібно робити відразу після того, як стався конфуз.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені господині також використовують оцет під час прання. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.